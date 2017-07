Preţul îl reglează piaţa, dar în interiorul ei tot traderii de cereale îl stabilesc. În judeţ se anunţă o producţie bună la grâu, iar piaţa a reacţionat imediat: preţul a şi scăzut de la 0,65 lei/kg la 0,62 lei/kg, cu tendinţă de scădere şi mai mult. Pentru a nu sta în totalitate la mâna comercianţilor, oficialii de la Ministerul Agriculturii au elaborat un Ordin care, cel puţin teoretic, i-ar ajuta un pic pe fermieri.

Astfel, în Monitorul Oficial al României a fost publicat în 10 iulie a.c. Ordinul ministrului privind aprobarea Manualului de gradare pentru seminţele de consum. În esenţă, acest Ordin prevede ca la stabilirea preţului să se ţină cont şi de calitatea produsului, de conţinutul în proteină, pe lângă caracterisicile organoleptice şi sanitare obişnuite, respectiv, masa hectolitrică, impurităţi, spărturi, umiditate etc. S-au stabilit astfel trei factori de gradare, astfel că privind conţinutul minim în proteină la grâu, la grad 1 să fie de 12%, la grad 2 să fie de 11%.

Aplicarea sistemului de gradare este o garanţie a faptului că producătorii agricoli vor primi un preţ corect pentru produsul lor în funcţie de calitatea acestuia. În acelaşi timp, sistemul de gradare permite atât asigurarea unei calităţi constante a seminţelor de consum depozitate, încurajând tranzacţiile comerciale şi îmbunătăţind raportul dintre costul de producţie şi preţul seminţelor de consum.

Teoretic, sună a ajutor pentru fermier. Cum de regulă se întâmplă la noi, se termină campania de recoltat, se vând cerealele la preţul stabilit de traderi, fără ca vreunul de parteneri, mai ales comerciantul, să se uite la acest Ordin.

Tot piaţa face regula: comerciantul are interes să cumpere cât mai ieftin, producătorul are interes să vândă cât mai repede, să-şi ia banii, să-şi achite banca, furnizorii de input-uri, să-şi are tarlaua pentru semănatul din toamnă.