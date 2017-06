Elevii absolvenţi ai claselor a VIII-a, care au încheiat ieri examenul de Evaluare Naţională, au la dispoziţie broşura „Admiterea în învăţământul liceal şi profesional de stat”, document ce conţine informaţii privind calendarul admiterii, modul de repartizare computerizată a elevilor, precum şi noul mod de calcul al mediei de admitere.

Brosura admitere liceu si scoli profesionale 2017 (1)

Calendarul admiterii la liceu şi modul de calcul al mediei de admitere

Repartizarea computerizată a absolven­ților claselor a VIII-a se face într-o singură etapă, iar candidații care au participat și au rămas nerepartizați vor fi repartizați de către comisiile de admitere județene pe locurile rămase libere, în perioada de rezolvare a situațiilor speciale. Pe data de 3 iulie 2017 se vor afișa în fiecare unitate de învățământ gimnazial listele candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Tot în această zi va fi anunțată ierarhia la nivel județean a absolvenților claselor a VIII-a.

Absolvenții claselor a VIII-a vor putea completa opțiunile în fișele de înscriere în perioada 3-6 iulie, acestea fiind introduse în baza de date computerizată. Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților claselor a VIII-a va avea loc pe data de 12 iulie iar afișarea în unitățile de învățământ gimnazial și liceal a listelor candidaților se va face pe data de 13 iulie. Elevii repartizați își vor putea depune dosarele de înscriere în școli în perioada 13-17 iulie 2017.

În ceea ce privește calculul mediei de admitere la liceu, aceasta se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Liceele teoretice şi tehnologice din judeţul Tulcea, ultimele medii de admitere în anul 2016

Pe filiera teoretică şi vocaţională, în municipiul Tulcea oferta pentru admitere în anul şcolar 2017-2018 este următoarea: la Colegiul Dobrogean „Spiru C. Haret” vor funcţiona clase cu profilurile Matematică-Informatică (trei clase, ultima medie de admitere fiind anul trecut 5.29), Ştiinţe ale Naturii (o clasă, ultima medie fiind 8.60), Filologie (o clasă, ultima medie – 7.16) şi Ştiinţe Sociale (o clasă, ultima media – 7.64); la Liceul Teoretic „Grigore Moisil” vor funcţiona o clasă de Filologie (ultima medie de admitere anul trecut fiind 7.87), trei clase la profilul Matematică-Informatică (media de admitere anul trecut – 8,71), o clasă de Ştiinţe ale Naturii (media de admitere anul trecut – 8.60) şi o clasă de Ştiinţe Sociale (ultima medie de admitere anul trecut – 8.40). La Liceul Teoretic „Ion Creangă” vor funcţiona câte o clasă la profilurile: Filologie (ultima medie în 2016 fiind 6.94), Ştiinţe ale Naturii (6.75) şi Ştiinţe Sociale (7.22). Tot la Liceul „Ion Creangă” vor mai funcţiona încă două clase vocaţionale, cu profilurile pedagogic şi sportiv. Pe filiera vocaţională, la Liceul de Arte „George Georgescu” Tulcea, elevii pot opta pentru una din specializările: Arhitectură, arte ambientale şi design, Arta actorului, Arte plastice şi decorative şi Muzică, iar la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Casian” Tulcea în anul şcolar 2017-2018 va funcţiona o clasă cu specializarea Teologie ortodoxă.

La Măcin, Liceul Teoretic „Gheorghe Munteanu Murgoci” va avea patru clase, cu profilurile: Filologie (ultima medie de admitere în 2016 fiind 7.08), Matematică-Informatică (6.23), Ştiinţe ale Naturii (8.09) şi Ştiinţe Sociale (6.91). La Liceul Teoretic „Jean Bart” din Sulina va funcţiona o clasă de Matematică-Informatică.

Alte clase pe filiera teoretică funcţionează la Liceul „Dimitrie Cantemir” Babadag, cu specializarea Ştiinţe Sociale şi Liceul Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea, cu specializarea Ştiinţe Sociale (ultima medie de admitere de anul trecut fiind 5.39).

Liceele tehnologice din judeţul Tulcea şi specializările pentru anul şcolar 2017-2018

În ceea ce priveşte liceele tehnologice, oferta educaţională pentru anul şcolar viitor este următoarea: Colegiul „Anghel Saligny” Tulcea, cu specializările Electromecanică şi Mecanică (ultima medie de admitere în 2016 fiind 3.08); Colegiul „Brad Segal” Tulcea, cu specializările Industrie alimentară (3.93) şi Protecţia mediului (4.07); Colegiul Agricol „Nicolae Cornăţeanu”, cu specializările Agricultură (4.39), Economic (4.71) şi Protecţia mediului (4.05) şi Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea, cu o clasă de Comerţ şi trei clase de Economic şi câte două clase de Turism şi alimentaţie publică (ultimele medii de admitere anul trecut fiind 5.97, 6.69 şi 6.16).

La Colegiul Tehnic „Henri Coandă” vor funcţiona în anul şcolar viitor trei clase cu specializările Electrome­canică (3.45), Electronică automatizări (4.76) şi Mecanică (4.42), iar la Liceul Tehnologic „Ion Mincu”, o clasă de Construcţii, instalaţii şi lucrări publice (6.59), la zi şi una la seral cu aceeaşi specializare.

În judeţ, oferta este următoarea: Liceul „Dimitrie Cantemir” va avea două clase tehnologice de Comerţ şi Mecanică (2.87), Liceul Tehnologic „Simion Leonescu” Luncaviţa, o clasă de Agricultură (3.45), Liceul Tehnologic Măcin, o clasă de Electric şi două de Industrie textilă şi pielărie, la zi şi seral; Liceul Tehnologic Topolog, o clasă de Agricultură (3.41), Liceul Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea, o clasă de Mecanică (2.27).

La seral vor mai funcţiona clase de Sportiv, la Liceul Tehnologic Topolog; Agricultură, la Colegiul Agricol „Nicolae Cornăţeanu” Tulcea şi la Colegiul Tehnic „Henri Coandă”, cu profilul Mecanică.

Admiterea în învăţământul profesional cu durata de trei ani

Admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se realizează astfel. În cazul în care numărul de candidați înscriși nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educațional al elevului. În portofoliul educațional se are în vedere, pentru admiterea în învățământul profesional, media de admitere, calculată ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a, care are o pondere de 20%. În cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ, admiterea se face luând în calcul în proporție de 70% media de admitere și în proporție de 30% nota obținută la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învățământ.

În județul Tulcea vor funcționa, în anul școlar viitor, clase de învățământ profesional în cadrul colegiilor tehnologice: „Anghel Saligny”, „Brad Segal”, Economic „Delta Dunării”, Tehnic „Henri Coandă”, Liceul Tehno­logic „Ion Mincu” şi Şcoala Profesională „Danubius” din municipiul Tulcea, iar în judeţ vor funcţiona clase profesionale cu diverse profiluri la liceele: „Dimitrie Cantemir” Babadag, Tehnologic Topolog, Tehnologic Măcin şi Tehnologic „Vasile Bacalu” Mahmudia.