După cum anunţam în paginile „Obiectivului”, filmul „Afacerea Est” a fost selecţionat la Festivalul de Film în competiţia oficială a Festivalului de Film (de categoria A) „Black Nights Film” din Tallinn (11 – 27 noiembrie).

Pelicula a primit două distincţii: Premiul „Prize for the best script”, primit de scenaristul Igor Cobileanski, şi Premiul „The best actor”, împărţit frăţeşte de Ion Sapdaru şi Constantin Puşcaşu!

