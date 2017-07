Alexandru Pițigoi conduce în clasamentul Danube Delta Rally, după primele trei probe ale întrecerii, cu un avans consistent, de 41 de secunde în fața lui Vali Porcișteanu, în timp ce Sebastian Barbu este al treilea, după un debut de raliu cu mici probleme tehnice.

Alexandru Pițigoi și al sau Porsche 911 GT3 ocupă prima poziție la capătul celor trei probe speciale care au alcătuit ziua întâi din Danube Delta Rally, în întrecerea contând pentru Campionatul Internațional de Raliuri. Pilotul bucureștean a transformat în secunde prețioase viteza maximă superioară a mașinii sale, înscrisă la clasa RGT, cîștigând primele două probe, astfel că duce în ziua secundă un avans de 41 de secunde în fața celui mai apropiat urmăritor. „Pentru noi a fost o zi plăcută, dar poate puțin cam scurtă. Probele de azi au fost foarte rapide, pe alocuri poate prea rapide, un lucru pe care îl știam de la recunoașteri, dar cu toate astea tot am fost puțin surprinși. Am rulat de multe ori aproape sau chiar la viteza maximă, undeva la 225-230 km/h”, a spus Pițigoi.

Vali Porcișteanu ocupa poziția secundă, la comenzile unui Mitsubishi Lancer Evo IX, după o zi care s-a încheiat cu mici probleme. „Pe proba Jurilovca a început să patineze ambreiajul puțin, cred că avem o scurgere de ulei la cutia de viteze”, a explicat el. „În rest, totul a mers bine, ne simțim excelent, ca de obicei, la Tulcea și sper să ajungem cu bine la sosire“.

Poziția a treia este ocupată de Sebastian Barbu, cel care aleargă cu un Ford Fiesta R5. Nici pentru el debutul de raliu nu a fost lipsit de probleme, cele peste 35 de grade din atmosferă resimțindu-se la motorul mașinii sale, al cărui calculator a înregistrat o sumedenie de erori electronice. „O zi interesantă, însă care a început cu mici probleme tehnice pentru noi a spus Barbu. Mașina se supraîncălzește și apar tot felul de erori, iar pe prima probă motorul s-a oprit și am pierdut mai bine de 20 de secunde până am reușit să repornim. Pe parcurs problema pare că s-a rezolvat și am început să recuperăm, am ajuns cu bine la final de zi și asta e important.”

Edwin Keleti nu a reușit să se bucure de Ford-ul Escort Mk2 cu care a luat startul, singurii kilometri contra cronometru parcurși de clujean în acest raliu rămânând cei de la shakedown, după ce a fost nevoit să abandoneze la scurt timp după startul în prima probă, cu probleme tehnice.

Mașinile istorice, care se întrec la regularitate, au avut în prima zi același parcurs cu cele moderne, de competiție, încheind ziua cu excursia în Portul Jurilovca, unde a fost organizată o regrupare și un ospăț cu mâncăruri tradiționale din zonă. Ziua secundă are însă un program diferit pentru cele două categorii, cu modernele alergând de două ori specialele Poșta și Luncavița, la Vest de Tulcea, în timp ce istoricele se deplasează către Sud-Est, mergând până la Dunavățu de Jos. Cele două categorii se reunesc pentru superspeciala din centrul Tulcei, care încheie raliul.

Clasament ziua 1