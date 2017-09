Fotbalistul Emil Nanu, atacantul care a prins la Delta Tulcea sezonul de glorie 2006 – 2007 şi care a mai evoluat pentru Dunărea Galaţi ori Farul Constanţa, a absolvit Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport la Constanţa, anul acesta terminând Şcoala de Antrenori „Ioan Kunst Ghermănescu” din Bucureşti, obţinând şi Licenţa „C” la Galaţi.

Clubul „Victoria Delta Tulcea” a fost înfiinţat în martie 2017, dar Emil Nanu, împreună cu colegul şi asociatul său, portarul Iulian Nedu, a decis să termine acest an competiţional sub denumirea „Delta Aegyssus”, fost club pentru care a lucrat, întrucât erau angrenaţi în competiţiile judeţene cu grupele 2005 şi 2007.

„Pe această cale aş vrea să-i mulţumesc domnilor Nicolae Baltag şi Haralambe Meregiu pentru că mi-au oferit posibilitatea să-mi descopăr acest drum pe care-l urmez, cel puţin deocamdată. Am lucrat timp de doi ani de zile la «Delta Aegyssus» Tulcea, antrenând două grupe de copii, şi am plecat nu că ne-am fi certat cu cineva de acolo, cum de altfel am mai auzit pe la colţuri, ci pentru că suntem tineri, ambiţioşi, entuziaşti, având şi ceva experienţă (mai ales Nedu, care a fost antrenor cu portarii şi la Delta Tulcea), şi nu am fi vrut să treacă anii peste noi şi să trăim cu regretul că poate am fi putut face ceva mai mult la un moment dat şi nu am făcut-o…”, spune Nanu.

În primăvara anului viitor, împreună cu Nedu (care a urmat Şcoala de antrenori şi are Licenţa „C”), se va înscrie pentru obţinerea Licenţei „B”.

„Am fi păstrat toţi copiii care ne vin, am fi lucrat pe grupe valorice, dar din păcate nu avem unde şi când să facem antrenament. Visăm ca într-o bună zi să avem un teren al nostru – dacă se poate cu suprafaţă sintetică, de dimensiuni mari – unde să ne putem desfăşura activitatea aşa cum ne dorim şi cum, de altfel, e normal. Ştim că este extrem de greu, dar, cu puţin sprijin din partea autorităţilor locale şi cu oameni din mediul afacerilor, care vor să contribuie cu fonduri pentru copii, cu siguranţă vom face lucruri bune. Am avut ceva discuţii cu anumite persoane bine intenţionate: mulţumim domnului Nicolae Anghelovici, de la Alum Tulcea, celor de la G.S.A. Security, Biolact, Meteor şi tuturor celor care ne-au ajutat şi sperăm să o mai facă”, a declarat Emil Nanu.

Cei doi antrenori au încheiat un contract de colaborare, pe patru ani, cu C.S.S. Tulcea, pentru folosirea bazei sportive de la Bididia, iar până acum au reuşit să „cosmetizeze” cât de cât vestiarele de acolo. Este greu, ca orice început de drum; pe viitor, dacă lucrurile merg în sensul dorit, au intenţia de a mai aduce un coleg sau doi la club.

În momentul de faţă, la Victoria Delta Tulcea sunt înscrişi aproape 50 de copii, împărţiţi pe două grupe de vârstă: 2005 – 2006, grupă care participă la juniorii D la competiţia organizată de Asociaţia Judeţeană de Fotbal Tulcea, şi 2007 – 2008, care va juca la juniorii E. Începând din luna iulie a început constituirea unei grupe de copiii născuţi în 2009 – 2010; sunt doar 12 copii la această grupă, dar selecţia continuă.

„Aş vrea să spun în final că mă doare să văd dezinteresul pentru sport, în general, nu neapărat pentru fotbal. Cred că ar trebui ca cei în măsură să ajute mult mai mult sportul, deoarece este foarte important, din punctul meu de vedere. Pe lângă educaţia pe care am primit-o acasă, pe mine sportul m-a ajutat foarte mult, m-a dezvoltat, m-a ordonat, disciplinat, m-a pregătit pentru viaţă. Dar aici intrăm într-un alt segment unde este foarte mult de discutat”, încheie cu amărăciune fostul atacant al Deltei.

În susţinerea celor spuse mai sus, deviza Clubului Victoria Delta Tulcea este „Niciodată nu pierd, întotdeauna câştig sau învăţ ceva!”.