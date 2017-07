În județul nostru, problemele legate de fondul funciar par să se apropie de final. În această activitate, Instituția Prefectului – Judeţul Tulcea are o istorie în spate, istorie care începe în 1991, odată cu celebra Lege 18 a fondului funciar. De atunci şi până acum, în acest domeniu au fost emise peste treizeci de legi, ordonanţe şi hotărâri de Guvern, pachet legislativ la care se adaugă un alt set care reglementează cadastrul şi cartea funciară, acte care produc efecte încă din 1996, precum şi reglementările altor instituţii centrale implicate în proces: Agenţia Domeniilor Statului şi Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (A.N.R.P.).

„Cadrul normativ este extraordinar de complex, procedurile au devenit foarte dificile. Aproape că am trecut la analizarea şi soluţionarea fiecărei cereri în parte, dintre cele care n-au fost soluţionate până în prezent”, a început subprefectul Corvin Bangu retrospectiva.

Ca cifră care să reflecte volumul de activitate de până acum, au fost emise peste 107.000 de titluri de proprietate (din 1991), iar, conform unei inventarieri a cererilor nesoluţionate (inventariere efectuată în baza Legii nr. 165/2013, privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România), mai sunt de soluţionat peste 1.700 de cereri. Erau cereri nesoluţionate aproape în toate unităţile administrativ – teritoriale, dar, în unele dintre ele, se ajunsese la un număr mai mare (două – trei sute).

„Datorită activităţii complexe, a fost nevoie să elaborez o adevărată strategie pentru finalizarea aplicării acestei legislaţii, strategie care include cinci etape, în raport cu situaţia concretă în care se află fiecare unitate administrativ – teritorială, şi care se va aplica pe o perioadă de doi ani: 2017 – 2018”, a precizat juristul Corvin Bangu.

Etapa I, aproape de sfârşit.

Clasicul caz Izvoarele. Mai sunt doar cinci cereri de soluţionat!

La jumătatea lunii iulie a.c., prima etapă – totodată şi cea mai dificilă, datorită ponderii pe care o are în totalul activităţii de retrocedare a terenurilor – se apropie de final.

În această etapă trebuie rezolvate 1.036 din cererile nesoluţionate, prin punere în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate. Au fost 29 de unităţi administrativ – teritoriale care se încadrau în etapa I: în prezent, 10 au finalizat, în unele dintre cele 19 rămase fiind foarte puţine cereri. De aceea, subprefectul Corvin Bangu, secretar al Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, prognozează ca până la 1 septembrie 2017 să finalizeze această etapă.

Ca exemple de u.a.t.-uri care au avut de eliberat un număr mai mare de titluri de proprietate, interlocutorul a dat Izvoarele: aici s-au rectificat 714 (!) titluri de proprietate, cetăţenii refuzând amplasamentele primite iniţial (laolaltă cu titlurile de proprietate aferente): „Încă din 1993, când eram prefect, m-am deplasat personal în comună, unde am organizat o adunare cetăţenească la care au participat patru sute de localnici. Le-am prezentat atunci cele două variante: vor amplasamente pe care să le stabilească, la momentul respectiv, Comisia locală de fond funciar, sau vor vechile amplasamente pe care şi-au avut proprietăţile. Toţi au fost de acord să mergem pe amplasamente noi, ceea ce permitea comasarea terenurilor. S-a stabilit atunci asta. În 2003, am terminat de eliberat titlurile de proprietate, dar, imediat după, au spus că nu mai vor pe amplasamentele convenite, ci vor vechile amplasamente. S-a început această activitate în 2003 – 2004… Abia acum am reuşit să o finalizăm, fiindcă lucrurile sunt foarte dificile: fiecare proprietar avea, în medie, cam 6 – 7 amplasamente reduse ca suprafaţă. S-a luat pe fiecare parceluţă în parte şi s-a reconstituit aşa cum s-a vrut. Aşadar, un volum imens de muncă. Am încheiat”.

În afară de aceste titluri de proprietate, mai erau de soluţionat încă 322 de cereri depuse în baza Legii 1/2000, zisă şi „Legea Lupu”, şi în baza Legii 247/2005, privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente. S-a reuşit, împreună cu Comisia Izvoarele, să fie rezolvate 317 cereri, rămânând doar 5 cereri nesoluţionate!

Restanţe şi în Comisia Municipală

Din cele 175 de cereri nesoluţionate de Comisia Tulcea, în momentul de faţă au mai rămas doar 52, dar Comisia Judeţeană speră ca până la jumătatea lunii viitoare să se încheie şi această activitate.

În municipiu sunt două categorii de cereri nesoluţionate. Prima se referă la Aegyssus Tulcea, problemă de notorietate, anume acolo unde au fost viile. Aici a fost nevoie de procese cu A.D.S., apelându-se chiar la executare silită a instituţiei, pentru a preda terenul Comisiei Municipale. În această situaţie se găsesc peste 80 de cereri, dar cele mai multe sunt rezolvate cu titluri şi procese – verbale de punere în posesie. În afară de aceşti acţionari şi locatori care-şi primesc acum titlurile de proprietate, sunt şi aşa – zise „cereri noi”, formulate pe Legea 1/2000 şi Legea 247/2005, pentru care se asigură teren agricol/arabil pe alte amplasamente, cele care sunt din rezerva Comisiei Municipale, dar şi din terenuri preluate anterior de la A.D.S. Municipiul asigură tot terenul necesar punerilor în posesie.

Şi Jijila a fost rezolvată

Şi la Jijila erau 88 de cereri nesoluţionate. A trebuit identificat terenul disponibil, care se prezenta sub forma unor suprafeţe mici şi împrăştiate pe raza întregii unităţi administrativ – teritoriale. S-a executat scanarea cadastrală a teritoriului, au fost identificate suprafeţele,

s-au făcut punerile în posesie, iar Comisia Judeţeană a adoptat joia trecută o hotărâre prin care a fost deblocată situaţia.

Comisia Judeţeană, ziua şi şedinţa

„Ca să aveţi încă o imagine a efortului de organizare, de îndrumare, de verificare şi control, vă mai dau un exemplu. Dacă, în mod normal, se organizează câte o şedinţă pe lună a Comisiei Judeţene de Fond Funciar, noi, în toată luna martie, am ţinut nouă şedinţe, iar, în ultimele două săptămâni, am ţinut o şedinţă/zi!”, afirmă Corvin Bangu. Pentru deblocarea situaţiilor, la fiecare asemenea şedinţă au fost invitaţi reprezentanţi a două – trei comisii locale, insistându-se pe efectuarea ultimelor puneri în posesie.

Ce a frânat punerea în posesie?

Subprefectul Corvin Bangu a precizat cu claritate cauzele care fac ca, la atâţia ani după 1991, procesul de retrocedare a fostelor proprietăți agricole să fie încă unul deschis.

În primul rând, legislaţia a fost permanent modificată şi completată, dovadă stând voluminosul pachet legislativ în domeniu. În al doilea, lipsa de colaborare cu Comisia Judeţeană a unor comisii locale, deşi acestea au avut toată susţinerea. În al treilea, lipsa de activitate a numitor autorităţi centrale, care „nu de puţine ori ne-au blocat pentru a avea la dispoziţie teren şi pentru a elibera titluri de proprietate. Aici menţionez A.D.S. De pildă, a fost o situaţie în care am solicitat pentru Casimcea o suprafaţă de peste 300 de hectare, am făcut cererea de încheiere a protocolului în 2009; sub diferite pretexte, nu pentru că ea ar fi fost greşită, ni s-a cerut să refacem de câteva ori documentaţia. Ultimul cuvânt l-a avut A.D.S. în 2016, când ni s-a spus că nu ni se predă terenul. Explicaţia a fost că, între timp, apăruse Legea 165/2013, şi că documentaţia trebuia refăcută din nou!”. În al patrulea rând, inactivitatea unor cetăţeni care nu s-au adresat nici comisiei locale, nici celei judeţene, considerând că, dacă au terenul în posesie, înseamnă că situaţia e rezolvată de la sine. Au fost în eroare, căci nu se soluţionează o cerere decât în momentul în care se primeşte titlul de proprietate sau o soluţie clară negativă, dacă este cazul.

Etapele II – V

În paralel cu prima etapă a fost începută Etapa a II-a, pornind de la faptul că unităţile administrativ – teritoriale au parţial teren disponibil, putând rezolva doar în parte cererile nesoluţionate. În această situaţie se încadrează 9 u.a.t.-uri. Etapa a III-a presupune preluarea de teren de la A.D.S., pe u.a.t.-urile unde nu e suficient. În Etapa a IV-a se preia teren de la A.D.S. pe raza altor u.a.t.-uri: chiar dacă nu se găseşte teren în fizic, într-o anumită comună, se trece la comunele limitrofe sau chiar la comune mai îndepărtate, pentru preluare de teren de la stat. În fine, în

Etapa a V-a, când terenul disponibil s-a terminat, se întocmesc dosare pentru despăgubiri şi se trimit la A.N.R.P.

Până la sfârşitul acestui an, Comisia Judeţeană îşi propune să finalizeze primele două etape şi să elaboreze toată documentaţia necesară pentru a solicita încheierea protocoalelor cu A.D.S. pentru preluarea terenurilor disponibile ale statului, rămânând ca anul viitor, dacă mai sunt identificate terenuri în fizic (pe raza altor u.a.t.), proprietarii să fie reamplasaţi, sperându-se ca situaţiile de despăgubire să fie foarte puţine.