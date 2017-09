„Arta de a crește oameni – Pregătirea pentru colectivitate“, aceasta este tema atelierului de parenting care are loc astăzi în incinta clubului Nemo Land de la intersecția străzilor Mahmudiei cu Zimbrului din municipiul Tulcea.

Organizat cu câteva zile înainte de a începutul anului școlar, acest atelier își propune să aducă în prim plan cele mai importante aspecte care ar putea să faciliteze accesul celor mici în colectivitate (școală, grădiniță, creșă).

Cursul începe la ora 18.00, durează două ore, iar prețul pentru un participant (părinte și copil) este de 60 de lei.

Ce vei afla de aici

Acest atelier îi învață de părinții tulceni cum să lucreze cu cei mici pentru a înlătura frica de separare, pentru a avea curajul de a încerca lucrurile care par greu de realizat, pentru a crește stima de sine a copilului. De asemenea, în cadrul acestui curs afli cum să-ți gestionezi emoțiile ca părinte pentru a atinge scopul fundamental în calitate de părinte.

Din echipa atelierului fac parte Silvia Milos – psiholog clinician și psihoterapeut, Antonia Țugui – psiholog clinician, Daniela Moscu – profesor educator, Mariana Popa – educator.

Cei care sunt interesați pot cere mai multe informații de la numerele de telefon: 0757.050.991, 07457.050.992, 0740.045.963, 0240.510.149.

Pas important în viața copilului

Grădinița sau creșa reprezintă primul pas important pe care orice copil îl face pentru viața din comunitate. Un adevărat eveniment pentru existența micuțului, intrarea în colectivitate constituie un moment care aduce multe elemente necunoscut, este plin de neprevăzut și extrem de emoționant, spun psihologii.

Este momentul în care cel mic va trebui sa se adapteze și să interacționeze mai mult cu cei din jur, iar părinții sunt nevoiţi să își limiteze temerile legate de lăsarea copilului singur pentru prima dată.

Conform specialiștilor, pregătirea copilului pentru grădiniță trebuie să înceapă din timp, pentru ca trecerea spre noua etapă sa se realizeze cât mai lin. Astfel, cu mult timp înainte de prima zi de „școală“ trebuie să înceapă informarea copilului. Oricât de mic este, acesta trebuie să afle, din timp, de la părinți, ce va face la grădiniță / creșă. Mai mult, grădinița sau creșa ar trebui prezentate în termeni extrem de optimiști, ca un loc foarte plăcut, îndrăgit de toți copiii. Dacă nu sunt respectate aceste condiții, micuțul poate percepe începerea grădiniței drept un abandon, o rupere de familie, de mediul cunoscut. Este important de menționat, de asemenea, că informarea trebuie realizată treptat, pentru ca imaginația micuțului să creeze o

imagine cât mai aproape de realitate a acestui loc în care își va petrece, zilnic, câteva ore.

În plus, un lucru extrem de important atunci când vine vorba despre colectivitate este reprezentat de întărirea imunității. Dat fiind faptul că petrece câteva zile în creșă sau grădiniță, copilul va fi predispus la răceli sau la alte boli ale copilăriei. În primul an de colectivitate, majoritatea copiilor sunt afectați de viroze extrem de dese. Pentru a rezolva (cel puțin parțial) această problemă, un rol esențial îl are alimentația: se recomandă mese bogate în vitamine și minerale și folosirea unei formule de lapte special adaptată pentru copii, care să contribuie în mod natural la un sistem imunitar sănătos.