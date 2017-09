Inspectorul şcolar pentru management instituţional din cadrul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Tulcea, Lucica Popişcă, şi-a preluat de azi atribuţiile postului de inspector şcolar general. Ordinul de ministru a fost emis ieri după amiază şi transmis Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea. Tot de ieri, fostul inspector şcolar general şi-a preluat, cum se spune, postul la catedră în cadrul Colegiului Tehnic Henri Coandă Tulcea. Priorităţile noului inspector şcolar general Lucica Popişcă sunt de asigurare a condiţiilor optime pentru începerea noului an şcolar.

„Priorităţile zero azi sunt de a asigura igienizarea tuturor clădirilor în care de luni vor veni elevii şi, în acelaşi timp, de a asigura personal didactic, de preferat calificat, pentru toate unităţile de învăţământ. Deja acest sector al învăţământului, prin prisma salarizării, poate deveni o opţiune pentru absolvenţii de facultate şi îmi doresc ca nivelul calificării în învăţământtul tulcean să crească” a declarat noul inspector şcolar general.

Şefa directorilor de unităţi de învăţământ a ajuns inspector şcolar general

Chiar dacă şi-a preluat mandatul abia de azi, Lucica Popişcă a ocupat până săptămâna trecută funcţia de inspector şcolar pentru management instituţional, ceea ce înseamnă că

a coordonat şi verificat activitatea directorilor unităţilor de învăţământ.

„După începerea anului şcolar o nouă preocupare a instituţiei va fi aceea de a consilia directorii unităţilor de învăţământ, în special a directorilor noi, care ocupă funcţiile de conducere prin concurs sau, după caz, prin celelalte forme de accesare a unei funcţii de conducere. La acest moment avem asigurate aceste posturi de conducere în marea majoritate a unităţilor de învăţământ, cu două excepţii: la Pardina, unde atribuţiile directorului au fost delegate unui institutor titular din şcoală şi la Şcoala gimnazială Jurilovca, acolo unde atribuţiile de conducere au fost delegate directorului adjunct ca urmare a faptului că nimeni de acolo nu şi-a dorit postul de director, poate şi pentru că e o funcţie cu mare responsabilitate”, a mai declarat inspectorul şcolar general Lucica Popişcă.

Mirela Popov a primit numirea în funcţia de adjunct încă de săptămâna trecută

Până la sfârşitul săptămânii trecute se credea că activitatea de conducere a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Tulcea va cădea din această săptămână pe umerii inspectorului şcolar general adjunct Mioara Ranciu. Numai că la sfârşitul săptămânii trecute, ministerul a reconfirmat-o pe funcţie pe Mirela Popov, căreia îi expira mandatul în prima zi a lunii septembrie. Chiar dacă numirea noului inspector şcolar general era aşteptată tot de vinerea trecută, ordinul de ministru a apărut abia luni seara. Aşa se face că luni a fost confuzie generală în inspectoratul şcolar…

Învăţământul devine o alternativă profesională

În ceea ce priveşte personalul didactic pentru anul şcolar 2017-2018, fiind vorba despre una dintre priorităţile imediate ale noului inspector şcolar general, angajarea de cadre didactice calificate va fi o preocupare permanentă.

„Nu suntem singurul judeţ din ţară care ne confruntăm cu această problemă a personalului didactic calificat şi de aceea va trebui ca această preocupare să fie una permamentă, nu doar acum la început de an şcolar. De altfel, avem şi acum în derulare etape ale metodologiei de mişcare a personalului didactic şi cred că vor mai fi modificări până mâine, poimâine. Pe de altă parte, mesajul meu pentru absolvenţii facultăţilor compatibile cu funcţia didactică este acela că învăţământul devine atractiv şi poate fi, mai mult ca în anii trecuţi, o alternativă profesională”, a mai declarat Lucica Popişcă.

Autorizarea unităţilor de învăţământ nu ţine de inspectorat, dar…

Dacă în privinţa personalului calificat în învăţământul tulcean, preocuparea noului inspector şcolar general este deja una dintre priorităţile zero şi va fi una permanentă, asigurarea unui cadru educaţional adecvat pentru elevi nu ţine de inspectorat dar …

„După cum bine ştiţi, Inspectoratul şcolar doar, şi subliniez doar, centralizează situaţia unităţilor de învăţământ fără autorizaţie de securitate la incendii sau fără autorizaţie sanitară. Responsabilitatea pentru obţinerea acestor autorizaţii nu aparţine inspectoratului dar cu toate acestea nu înseamnă că nu ne preocupă această problemă. Se fac eforturi din partea primăriilor şi le apreciem ca atare pentru ca în fiecare vacanţă de vară şcolile să fie mai bine pregătite pentru următorul an şcolar cum, de asemenea, se fac eforturi pe plan local pentru lucrări de consolidare sau de modernizarea a clădirilor unităţilor de învăţământ. Chiar săptămâna trecută am făcut verificări în teren şi am fost în mare parte mulţumită de ceea ce am văzut şi vorbim aici de aproximativ 150 de clădiri ale unităţilor de învăţământ din judeţul nostru. Este şi o preocupare din partea directorilor de şcoli pe care, de asemenea o apreciez ca fiind normală, de a asigura elevilor din şcoală condiţii cât mai bune. Pe de altă parte, în momentul în care întreaga comunitate, spre exemplu, nu beneficiază de alimentare cu apă nici nu poţi cere directorului de şcoală să obţină autorizaţia sanitară”, a mai declarat noul inspector şcolar general.

Nu s-a hotărât unde deschide anul şcolar 2017-2018

În ceea ce priveşte prima zi de şcoală, noul inspector şcolar general încă nu s-a hotărât unde va participa la deschiderea noului an şcolar, însă cu siguranţă se va consulta în acest sens şi cu celelalte autorităţi publice pentru ca marea majoritate a şcolilor din municipiul şi judeţul nostru să aibă oficialităţi la deschiderea anului şcolar. „Sunt inspector şcolar general abia de câteva ore şi sincer nu m-am gândit până în acest moment unde voi fi luni dimineaţă, la deschiderea anului şcolar. Mă voi consulta şi cu celelalte autorităţi publice şi mă voi decide la sfârşitul săptămânii”, a mai declarat Lucica Popişcă.