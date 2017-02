Dacă o sfoară are un capăt, atunci îl are şi pe al doilea. Dacă o poveste are un început, autorul va despica în câte vrea celălalt capăt: sfârşitul. Verva fanteziei lui Ştefan Caraman şi slăbiciune sa pentru absurd se regăsesc (şi) în ultimul sa carte, „Superstar” având identitate curat urmuziană.

Un călător feroviar, întâmplător numit Ştefan, „Aşa cum privea de fiecare dată, călătorind cu trenul, căuta firul poveştii care se ridica din ţărâna sufletului, timid şi vulnerabil spre malaxorul creaţiei…” . Cartea e un manual de deturnat poveşti.

Cu un hârb de autobuz, pe care e scris „BASMUL PE ROŢI”, o „trupă de teatru particulară” colindă ţara-n lung şi-n lat, de la munte la mare, de la Nicolae Bălcescu (de Tulcea?) la Piatra (Neamţ?), de la Sulina la Nehoiu, de la Casimcea la Moldova Nouă, de la poalele Bucegilor la Necşeşti. Reperele geografice sunt întâmplătoare, pot fi substituite. B.R. la munte şi la mare.

Citiți amănunte în ediția tipărită a cotidianului Obiectiv!