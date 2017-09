Luni, 11 septembrie 2017, de la ora 9.30, curtea Colegiului Dobrogean Spiru C. Haret din Tulcea s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru cei aproape 900 de elevi care au ales liceul din Tulcea cu cea mai îndelungată tradiţie în educaţia copiilor.

Aşa cum a subliniat încă din primele cuvinte ale discursului său de deschidere directorul Florin Anastasiu, la Colegiul Dobrogean Spiru C. Haret a început cel de-al 135-lea an şcolar, cotă cu care puţine licee din ţară se pot mândri. Şi pentru că are şi o cotă a calităţii, Colegiul Dobrogean Spiru C. Haret din Tulcea se poate mândri că şi în acest an, în vară, absolvenţii clasei a XII-a din anul şcolar 2016-2017,

au primit, fără excepţie, diploma de Bacalaureat. Sunt doar câteva repere care au fost amintite la deschiderea anului şcolar 2017-2018, eveniment

la care a ţinut să participe – şi nu întâmplător – viceprimarul municipiului Tulcea, Andaluzia Luca. Nu întâmplător pentru că în calitate de reprezentant al Primăriei Tulcea, viceprimarul Andaluzia Luca a participat, după festivitatea de deschidere a noului an şcolar şi la un alt moment festiv: recepţia lucrărilor de reabilitare a Arenei Mircea a Colegiului Spiru C. Haret.

„Insistenţa domnului director Anastasiu pentru a reabilita Arena Mircea le dă acum elevilor liceului şansa de a practica sportul în condiţii mult mai bune. Mai sunt şi alte idei pentru a acoperi o parte a arenei, pentru a oferi linişte oamenilor de la blocurile din apropiere şi pentru asta vom căuta soluţii”, a declarat viceprimarul municipiului Tulcea, Andaluzia Luca.

Lucrările de reabilitare a suprafeţei de joc din Arena Mircea au început în vara acestui an, după cele două competiţii de streetball găzduite de municipiul nostru, una dintre ele chiar în Arena Mircea.

Baza sportivă ce aparţine Colegiului Dobrogean Spiru Haret a fost de-a lungul timpului un bun imobil nu doar pentru haretişti, ci pentru întreaga comunitate precum şi „locul de joacă” pentru generaţii întregi de tulceni, care au ales baschetul ca sport pe care să îl practice.

Din păcate, ani buni Arena Mircea a fost un teren de sport impropriu… practicării sportului şi poate din acest motiv o serie de competiţii baschetbalistice dominate altădată autoritar de „haretişti” au fost câştigate de alte şcoli şi licee.

De ieri, elevii şcolii şi liceului Haret nu mai au nicio scuză iar baza sportivă, ca perspectivă, ar putea avea – de ce nu chiar de anul viitor – chiar şi instalaţie de nocturnă pentru terenul de baschet. Desigur dacă şi foştii practicanţi ai acestui sport, care şi-au julit genunchii prin arenă, ar ajuta puţin demersul actualei conduceri a Colegiului Dobrogean Spiru C. Haret …