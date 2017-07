Călin Grigoriu este unul dintre fiii strângători ai Tulcei. A vrut să cânte la orgă, dar i s-a nimerit la nouă ani o chitară în mână. Face muzică la Liceul de Arte „George Georgescu”, apoi Conservatorul bucureştean la clasa maestrului Ion Mihăiescu; studii de master la clasa compozitorului Şerban Nichifor. De vreo zece ani e părtaş la fel de fel de proiecte muzicale.

Tributar Tulcei, se întoarce sentimental aici din timp în timp şi cheltuie cu noi ce dobândeşte.

Aşa a făcut şi vinerea trecută, la Casa Avramide, într-un concert care captivează, deopotrivă, prin varietatea repertoriului, iscusinţa de a recomanda piesele şi virtuozitatea mişcătoare cu care le interpretează

Totul a pornit de la o chitară uitată

Când a pus Călin Grigoriu mâna pe chitară şi, mai ales, de ce? Să vezi poznă: la el acasă, la Călin, cineva a uitat o chitară. Să fi fost prin ’86 – ’87. Era o chitară Reghin, îşi aduce aminte, cu corzi de metal, dar mică. Zice că dacă împarţi instrumentul în patru secţiuni, acolo erau scrise nişte versuri. Cu un pix roşu. „Poate era a unei gagici”. O perioadă, Călin nu a locuit „acasă”; familia trecea prin „nişte schimbări”, aşa că a făcut clasa I la Galaţi. Apoi a stat în Bucureşti. Reîntors după Revoluţie, pe la opt ani, a regăsit chitara şi s-a apucat de studiu.

Era greu în ’90 să fii, la Tulcea, în prezentul muzical

Cine l-a dat la Şcoala de muzică? Clasa a VIII-a face trecerea către liceu. Încercând să-i facă pe plac tatălui său, care era calibrat pe sistem „real” (fizică, mate etc.), Călin a vrut să încerce admiterea la „Moisil”. Într-o seară, Călin şi tatăl său s-au întâlnit în faţa blocului, iar acesta din urmă i-a spus că s-a hotărât să-l dea la şcoala de muzică. Ca dovadă a deciziei, vorbise deja cu profesorul Nicolae Sava.

Până să intre la Liceul de Arte „George Georgescu”, a fost autodidact. Zice că se mai poate vorbi de „autodidact” în muzică. Metoda e diferită, iar el a avut informaţie: casete, discuri, video: „Să ne amintim că, după ’90, Pittiş mai scăpa ceva pe TVR. Chiar erau nişte momente: am văzut Pink Floyd şi multe altele importante. Chiar dacă nu se compară cu ziua de azi, informaţie era. Eu sunt, într-un fel, recunoscător, pentru că am avut compendii. Intrai în casa lui Titi Sâmbeteanu, aveai biblioteca pe partea dreaptă şi fonoteca pe partea stângă. Găseai discuri, de la baroc până la Jethro Tull şi la ce voiai! La fel, în casa lui Vasile Drăguşanu. Sau în casa lui Paul Prisada. Mişu Moraru, de exemplu, mi-a dat în anii ’90 nişte casete esenţiale pentru formarea mea ca muzician. Eram în liceu. Jeff Beck’s Guitar Shop, de exemplu, un album vizionar pentru anii ăia. Acum e uşor să fii în prezent, totul e pe Facebook. Atunci nu era uşor, mai ales la Tulcea. Apoi am avut un disc de blues al lui John Mayall. Era incredibil să vezi producţiile alea americane care se lansau chiar atunci….”.

Îşi aduce aminte de-o vară, cea dintre clasa I şi clasa a II-a, veri nesfârşite, doar cu început… Ca să găsească ceva, copiii trebuie să se plictisească: copiii, deci, nu trebuie răsfăţaţi prea mult şi nu trebuie ţinuţi ocupaţi prea mult, ca să nu creadă că aşa e viaţa. Era mai bine pe vremea lui, crede, când cei mici, din plictiseală, făceam ceva interesant. Ei, nu ştie nici acum cum, dar din dulap a scos un disc cu Led Zeppelin (IV), l-a pus la pick-up pe piesa „When the Levee Breaks”, iar atunci i-a fost, ca un fel de trezire, foarte clar. Exact ca cineva care vede un câmp şi, în viitor, ce poate fi acolo, aşa a văzut Călin notele muzicale.

Trebuie să-ţi cânţi piesele. De asta nu poţi scăpa!

În recitalul din curtea Casei Avramide a predominat muzica originală. A lui. Pentru că asta e direcţia pe care şi-a impus-o. Un procedeu de care nu scapă nimeni: e ca şi cum ai şti că trebuie să treci de un examen şi nu poţi merge mai departe decât trecând examenul: nu se poate amâna în permanenţă. Morala: trebuie să-ţi cânţi piesele. Trebuie să-ţi iei inima-n dinţi, să strângi bine cureaua şi să-ţi faci treaba ta. O piesă a formaţiei The Beatles e, într-adevăr, în patrimoniul universal, şi toată lumea are acces la ea. Asta e bine: Călin le recomandă elevilor săi să lase gamele, ci să înveţe (de la un moment dat încolo, fireşte) să cânte cu chitara şi vocea. Să fie muzicali.

Ce-are de-a face vocea aici? „Vocea este primul lucru, este în tine. Vocea ta este sufletul tău. Timbrul ei poate fi modificat în funcţie de starea ta emoţională. Aici trebuie lucrat. Emoţionalul, fizicul şi mentalul trebuie să fie într-un echilibru perfect. Ele se lucrează. Dacă-ţi deblochezi emoţionalul şi psihicul, poţi cânta cu nu ştiu câte octave mai sus. Totul ţine de psihic. Când creează ceva, Dumnezeu nu greşeşte! El nu dă greş: ne-a creat. Dar ce facem noi, aia-i treaba noastră”.

Sigur că, într-un recital, pe Călin îl ajută – cum înainte de asta ajută pe public – o lucrare de referinţă. Cum a fost piesa compusă de paraguayanul Agustín Pío Barrios Mangoré sau un preludiu de Bach, ambele cântate în curtea avramizilor. E, de fapt, una dintre misiunile însuşite de muzicieni: să ofere cultură şi să inspire mai ales tinerii.

Tinerii – că veni vorba – trebuie să aibă… „baza fundamentului temeliei de jos”! Acolo nu se umblă niciodată. Ceea ce cânţi, prezinţi. Şi cânţi din clasici. Şi prezinţi pentru că nu eşti la un concert cu program de sală, ci la un eveniment muzical interactiv la care nu ştii cine ia parte. Nefiind program, este datoria interpretului să prezinte. Iar Călin spune poveşti cu tâlc şi umor. Şi Bach are legătură cu toată lumea. Vrând, nevrând, dacă te-ai născut în Europa şi auzi „do, re, mi”, eşti conectat la Bach cum, în alt fel, eşti conectat la mamă.

Din piesele sale, Călin Grigoriu a interpretat „Eternal”, „Rebecca”, „Emotions”, „Forever and ever”, „Levant”, „Neverending journey”. Printre ele, cum spunea, Bach, Barrios, Puccini („Nessun dorma”), ultima fiindu-i dedicată lui Corneliu… Pe Corneliu Agapi, tot tulcean, dar un pic mai mare, Călin l-a cunoscut la Bucureşti; era un adevărat hippiot, în sens sufletesc, care nu punea preţ pe nimic. S-a dus acum doi ani… Călin îi dăduse o chitară şi un amplificator. Chitara a răscumpărat-o, de la familia defunctului, în ziua recitalului de la Casa Avramide: „A fost şi tristeţe, a fost şi, cumva, bucurie. Eul nostru superior ne hotărăşte moartea. Nu există moarte. Există că nu eşti aici. Iar cea mai mare încercare e să fim aici, să trăim emoţia umană. Să vedem dispariţia altora. Cred că Dumnezeu îţi dă cam cât poţi tu”.

O călătorie în care te poţi opri oriunde

Muzica, spune Călin, e o autostradă cu un singur sens. Pentru unii, asta e evoluţie; pentru alţii sunt „exit-uri”. Ca pe autostradă. De pe „exit” poţi reveni pe autostradă, deci nu există drum pierdut. Doar să nu te depărtezi prea mult de autostradă, care-i o promisiune. Niciodată nu vei ajunge la un rezultat, însă călătoria e frumoasă! Nici măcar Bach, ca o consolare, nu şi-a terminat ultima lui lucrare, „Arta fugii”. Bine, Bach se putea opri, de la un punct, oriunde. Călin spune că te pierzi în lucrurile pe care le iubeşti şi tot acolo te regăseşti. Insist pe evoluţie: e Călin prins în evoluţie? Muzician flexibil, nu s-a dedicat unui gen muzical, nu e un captiv stilistic. Râde şi zice că e… la început, că abia acum începe să se formeze un stil. (Asta mi-a spus şi acum un an. Râd eu acum) Nu a debutat la 22 de ani, nici la 25; acum are 36. Nu-şi pune singur bariere. Bineînţeles că trebuie să ne dorim ceva, să facem ceva în acel scop, dar să lăsăm şi universul că contribuie la decizie. Universul poate decide dacă meriţi sau nu ceva. Numai să nu-ţi pui singur frână.

Totuşi, vin cu pisălogul, are chitaristul nostru vreun gen preferat? Daaa, ce să ziiic… E clar, zice despre sine, că e băgat în muzică clasică până peste cap! Oricâte „feţe” şi-ar lua, cu orice „excentrici” ar cânta pe acest glob, ideea unei armonii n-o să dispară niciodată. Nu e un efect, e ştiinţă. Asta se descoperă zilnic şi de unul singur.

Aceeaşi întrebare obsesivă: pe când un disc cu muzica lui Călin Grigoriu? Acelaşi răspuns: speră să-l poată produce. Deocamdată, nu are suficientă putere. Ce înseamnă „putere”? 1). Bani. 2). Energie şi organizare. Piese sunt. Dar, probabil, un individ ca el, într-o altă ţară, nu stătea fără profit. „Da, aş fi avut acum un disc şi pesemne că-l vindeam. E un reper. Discul va veni. Eu nu fac nici un demers. Aştept să se aşeze, să vină natural. E clar că, dacă nu provoc puţin, n-o să se-ntâmple prea curând. Dacă aş avea acum o orchestră de cinci băieţi, măcar un duet sau un trio cu un recital de o oră, fantastic recital, minut cu minut de muzică, aş face tumbe şi rost de bani! Bun, acasă am destulă aparatură, apăs pe «Rec» şi înregistrez oricând un disc la o calitate relativ bună. Oricum, pe Facebook, totul e un mp4 de joasă calitate… Ce mai contează, deci? Pot să mă grăbesc. Mai mult mă bucur să fac astfel de şedinţe, precum cea din seara asta: să comunic cu oamenii, să cântăm împreună”. În secolul nostru, nu mai vede un disc ca pe ceva decisiv important. Nu mai are viziunea asta.

Acum, azi, se fac piese de o zi. Dar Călin e unul dintre cei care-şi „scriu” muzica. Bine, e un soft cu ajutorul căruia-şi scrie muzica; cu programele de redactare muzicală, a scrie de mână e desuet. În sens clasic, deci, Călin îşi face treaba, el face – păstrând proporţiile – ceea ce făcea Mozart acum două sute şi ceva de ani: îşi cânta propriile creaţii, avea cadenţă, improviza. Nu mai e treaba unui muzician să scoată un disc, ci aceea a producătorului. Cu veacuri în urmă, cei care cântau îşi şi construiau instrumentele, că era fluier sau tobă. În Europa Evului Mediu erau meşteşugari. În epoca barocă era deja o industrie a instrumentelor. Pe timpul lui Bach, în Germania era o întreagă mişcare muzicală. În secolul nostru, însă, cei care cântă nu au nicio legătură cu cei care fabrică instrumentele, deşi e o relaţie de colaborare între ei: „Eu n-aş putea construi o chitară nici în cincizeci de ani de acum încolo… Mi-aş tăia degetele, probabil. Tehnologia a evoluat fantastic! Şi reciproca e valabilă. Dacă-l întrebai pe Agustín Pío Barrios acum o sută de ani de ce nu scoate un disc în Paraguay, că Segovia, uite!, învârte plăcile alea de ceară în Europa, s-ar fi uitat la tine şi-ţi răspundea că a scris notele şi e suficient”. Ce e modă, trece.

O viaţă echilibrată numai prin muzică

Veni şi clipa despre proiecte muzicale. Pentru prezent, are două: Călin Grigoriu Trio, Călin Grigoriu Baroque Trio. Acest tip de recital solo încearcă să aducă în grup şi alţi muzicieni care vor să păşească spre un experiment. Să fie de acord cu genul de concert propus de Călin: eclectic muzical, cel în care starea contează, discuţia e la fel de importantă ca muzica, muzicienii sunt atenţi, iar publicul face parte din spectacol. De asemenea, în limita posibilităţilor, Călin Grigoriu colaborează cu Mike Godoroja, prieten vechi bazat pe dragostea ambilor pentru repertoriul Led Zeppelin.

Trăieşte Călin Grigoriu din muzică? „Numai din muzică! Nu-i nicio problemă să trăieşti din muzică, dar nu trebuie să te gândeşti. E prea multă tehnologie pe planeta asta, nu mai moare nimeni… Doar dacă se vrea. Dacă sunt oameni răuvoitori care distrug alţi oameni. Eu nu am rate la Ferrari, n-am trei case-n Băneasa… Viaţa mea este echilibrată, astfel încât să fac această meserie. Treaba mea e să nu am alte stresuri sau greutăţi pe cap”.

* * *

Cu ajunsuri sau neajunsuri, duce o viaţă suficientă pentru care e recunoscător. Pe Călin Grigoriu nu-l interesează câtuşi de puţin destinaţia. Da’ nu se grăbeşte niciunde: călătoria în sine e, deja, frumoasă.

Foto: Evenimente Artă – Avramide