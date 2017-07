Se pare că lovitura de graţie a dat-o chiar ministrul Agriculturii, Petre Daea. Întrebat de vicepreşedintele Comisiei de agricultură din Camera Deputaţilor, care mai este soarta Camerelor Agricole, la nivel central şi local, având în vedere că proiectul privind privind înfiinţarea acestora a primit aviz negativ de la Ministerul Agriculturii, Petre Daea a dat-o cotită, spunând că avizul negativ pe care l-a dat se referă la „modalitatea tehnică şi nu la principiul pe care îl are această direcţie de a crea structuri pentru a uşura munca fermierului şi pentru a transmite cât mai mult din ceea ce este necesar îm domeniul cunoştinţelor agricole”. La elaborarea proiectului, în 2010, actualul ministru a fost unul dintre semnatarii proiectului.

La Tulcea, Camera Agricolă Judeţeană există pe hârtie dar lipseşte cu desăvârşire. Are şi un preşedinte ales în persoana ing. Liviu Precup, are şi comitet director, are cenzori, are de toate, dar nu funcţionează. Tulcea a fost printre primele judeţe în care s-au făcut alegeri democratice pentru o astfel de structură asociativă, alegeri care s-au mai desfăşurat şi în alte 18 judeţe, incluisv la Bucureşti s-a înfiinţat Camera Agricolă Naţională. Între timp au început disputele politice pentru controlul acestei structuri, văzând potenţialul electoral extraordinar de care ar dispune şi, apoi, totul s-a oprit. S-a mai auzit acum de Camera Agricolă, când Ministerul Agriculturii a dat aviz negativ proiectului de înfiinţare.