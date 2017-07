În peisajul mediului de afaceri local, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului s-ar zice că este un incubator unde stau la clocit idei, strategii, programe, numai bune de pus în practică, locul de unde firmele îşi iau zborul spre economia de piaţă. Teoretic, cam asta este percepţia despre această instituţie: de rol major pentru un mediu economic sănătos, de catalizator al mediului de afaceri. Practic, nu poate mai mult decât o societate comercială care trăieşte din ce produce, care plăteşte taxe şi impozite la stat, ca orice agent economic. Fără să-şi facă un titlu de mândrie din această realitate, preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Tulcea, Doru Poponete, are o mulţime de explicaţii despre ce ar trebuie să însemne o Cameră de Comerţ judeţeană, pentru judeţul ei, dar numai explicaţiile nu ajută cu nimic, pe nimeni. Constată doar că, în ultimul an şi jumătate, proiectele euro­pe­ne cu aplicaţie la piaţa internă s-au dimi­nuat, s-a redus foarte mult accesarea de astfel de fonduri. Prin preşedintele ei, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricul­tură s-a hotărât să atace problema mediului de afaceri, transfrontalier; să ducă oamenii de afaceri tulceni, cu produsele lor, în bazinul Mării Negre, dar şi oamenii de afaceri din ţările riverane Mării Negre să vină la noi. Despre ce este vorba, aflăm mai multe dintr-o discuţie cu preşedintele Doru Poponete, cel mai longeviv preşedinte de Camere de Comerţ din ţară.

„Trebuie musai să ieşim cu vinul, cu turismul şi tradiţia noastră culinară”

Rep: Ce înseamnă aceste proiecte trans­frontaliere, cum le-a gândit Camera tulceană şi cum le va pune în practică?

Doru Poponete: Avem trei mari proiecte în care vrem să ne implicăm şi toate privesc bazinul Mării Negre, colaborarea cu parteneri din Bulgaria, Grecia, Ucraina, mai puţin Republica Moldova, care nu are acces la Marea Neagră.

Primul dintre acestea se numeşte „Muncă şi inovaţie în industria vinului”. Care presupune o bază de date comună, să punem pe internet informaţii privind producţia de vinuri. Toţi producătorii şi comercianţii de vinuri, distribuitorii, transportatorii, toţi care au tangenţă cu această industrie, să creăm o bază de date, o platformă, un site, pe care aceştia să-şi posteze produsele pe care le fac, mărfurile pe care le au, istoria legată de vinuri. Mă refer la producătorii tulceni, dar şi la cei din sud-estul ţării, din Vrancea, Brăila, Galaţi, Constanţa, să facem platforma românească, cu toate sortimentele de vinuri, cu locaţiile lor, cu serviciile pe care le oferă, iar toate astea să le punem acolo. Acelaşi lucru îl face şi grecul, şi bulgarul, şi ucraineanul. Ca să reuşim să facem schimburi comerciale trebuie obligatoriu să ne integrăm în ceva, trebuie neapărat să ieşim pe piaţa externă, să ne deschidem odată. Iar vinul a început să fie tot mai căutat, se vinde extraordinar pe piaţă. Avem sortimente de vin extraordinare, dar nu ne cunoaşte lumea, nici noi între noi nu ne cunoaştem marfa. Proiectul acesta l-am înaintat şi a fost deja acceptat la Uniunea Europeană şi urmează să-l implementăm din luna septembrie a.c. Este un proiect de vreo 700.000 de euro, din care noi, ca judeţ partener, am avea circa 140.000 de euro. Avem Sarica Niculiţel, avem Alcovin Măcin, avem şi la Baia un mare producător de vin extraordinar, avem podgorii, avem crame. Nu este păcat să nu le valorificăm?

Rep: Dar avem şi Deltă, turism…

D.P.: Este al doilea proiect transfrontalier „Ecoturism” pe care vrem să-l implemen­tăm, pentru că, din păcate, Delta Dunării doar noi o avem, dar încă nu ştim să ne-o „vindem”. Încă nu vin destui turişti pentru că nu ne pricepem să-i atragem. Ar fi o a doua platformă, pe turism, ecoturism. Vrem să aducem la aceeaşi masă toţi proprietarii de pensiuni, de hoteluri din Tulcea şi împrejurimi, din Deltă, de ce nu, din euroregiune, de pe la Constanţa, Brăila, Galaţi, Vrancea. Să discutăm între noi, cu autorităţile, cum să ne punem pe platformă ce are şi ce oferă fiecare, programele pe care le dezvoltă şi împreună cu ceilalţi parteneri din bazinul Mării Negre, să facem schimburi de turişti, de produse turistice. Exact ca proiectul pe vinuri, pentru că toate au legătură unele cu altele.

Rep: Aduceaţi vorba şi despre un proiect pe tradiţie culinară. Este integrat în celelalte despre care aţi vorbit?

D.P.: Dar poţi să te plimbi în Deltă şi să nu bei un vin bun, să mănânci un borş de peşte, o icră? Fiecare zonă are o tradiţie culi­nară a ei, nişte obiceiuri, fiecare are un produs specific locului. Astea trebuie valori­ficate dacă vrem să ne vină turiştii. Ne întâlnim, discutăm şi le punem pe platforma comună. Am discutat cu domnul prefect Lucian Furdui şi este foarte de acord să organizăm o întâlnire, de exemplu, o primă întâlnire cu proprietarii de restau­rante, hoteluri, pensiuni, cu producătorii de vinuri. Se practică, din păcate. Cârciumarii aduc vinuri de peste tot, numai de la pro­ducătorii din judeţ, nu. Facem socializare, trebuie să ne cunoaştem mai bine ce avem fiecare, ce putem oferi, noi între noi. Tulcea de ce să nu aibă un brand, gen „Renatus” de Măcin, sau „Caii de Letea”.

„În Deltă, numai cu ambarcaţiuni cu propulsie electrică”

Rep: Se vorbeşte demult despre interzicerea accesului în Delta Dunării a navelor care, într-un fel sau altul, poluează. Dar încă nu s-a inventat motorul care să funcţioneze cu apă…

D.P.: Dar poate funcţiona cu baterii. Ambarcaţiuni electrice. De ce la alţii, şi care nu au Deltă, se poate, şi la noi nu? Avem un proiect major, legat de ITI-Delta Dunării, cu două probleme foarte interesante, din punctul nostru de vedere. Pe care le-am promovat mai demult, care însă nu au fost asimilate în teritoriu. Din 1996 se tot discută ca în Delta Dunării să nu intre decât ambarcaţiuni cu propulsie alta decât combustibil fosil. Nu s-a rezolvat nimic. Trebuie să permitem doar ambar­ca­ţiunilor cu baterii. Aici trebuie să intervină parlamentarii noştri de Tulcea, să susţină adoptarea unui act normativ, în acest sens. Şi tot cu domnul prefect, cu domnul preşe­dinte al Consiliului Judeţean, vom pune această chestiune parlamentarilor noştri să ne susţină în Parlament cu astfel de lege. Şi de ce nu, având o lege pe ambarcaţiuni electrice, Tulcea devine atrăgătoare pentru investitorii în baterii solare, în construcţia de ambarcaţiuni, dar cel mai mare câştig este că ne păstrăm mediul natural aşa cum l-a lăsat Dumnezeu.

„Trebuie să punem stuful în valoare”

Rep: Pe vremuri, stuful era valorificat de stat, prin combinatele de la Chişcani, Călăraşi. De ce această bogăţie a Deltei n-ar fi valorificată pentru comunitate? Proiect pe stuf, pus la cale de Camera de Comerţ?

D.P.: Gândim la un consorţiu, cu ARBDD, cu INCDD şi Consiliul Judeţean, care să pună în valoare stuful din Deltă care, din păcate, astăzi se arde ori se depreciază. Este un proiect comun cu aceste instituţii. Pe vremuri stuful se recolta şi se trans­forma în hârtie la combinatele de la Chiscani sau de la Călăraşi. De ce nu am putea noi să-l valorificăm, să facem la Tulcea o fabrică de peleţi, şi sunt vreo 300.000 de tone de stuf care poate fi procesat în peleţi. În loc să folosim stuful în construcţii, tăiem păduri. Nemţii ştiu valoarea stufului şi i-am avut parteneri prin 1997, cu contract să ne ia peleţii pe 15 ani, făcuţi de o fabrică adusă de ei la Tulcea. Acum avem ITI-Delta Dunării, avem şi finanţare locală, judeţul se poate implica în treaba asta, să facem un consorţiu, pe un perimetru de exploatat stabilit de Rezer­vaţie. Pentru ca proiectul să prindă viaţă, e nevoie de voinţă politică, eu nu am decât idei. Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură are idei şi relaţii, bani nu are. Or, dacă noi, Camera, vrem să facem ceva, trebuie să ne aliniem cu autorităţile, ceea ce şi facem. Eu îmi pun mari speranţe în preşedintele Consiliului Judeţean, Horia Teodorescu, care vine din mediul privat, are idei, are şi voinţă să putem pune pe picioare un astel de proiect.

Avem sau poate o să avem o bursă de peşte. Cum procedăm?

Rep: Proiectul bursă de peşte la Tulcea a îngheţat. Se implică Camera…?

D.P.: S-a implicat o dată şi s-a lămurit. În 1996, noi, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură am vrut să facem o bursă de peşte la Sulina. I-am adus pe cei de la Bursa de valori de la Bucureşti, s-a făcut un proiect de vreo 50.000 de euro. Nu ştiu în ce împrejurări, banii s-au mâncat şi bursa

s-a dus… în mare. Acum văd că se încearcă din nou şi dacă bursa ar funcţiona, dacă

s-ar procesa peşte la Tulcea, aş schimba şi eu titlul: în loc de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură aş pune Camera de Comerţ, Agricultură şi Piscicultură. Am şanse mari să nu schimb titulatura. Nu se vrea, nu se pleacă de la bază, de la ce vrea omul, pescarul. Statul vrea totul, este imaginaţia statului, nu a omului din baltă, care are doar restricţii. În loc să umblăm la bază, să înveţi agentul economic că trebuie să-şi plătească TVA-ul, impozitele la stat, corect, să-i dai nişte facilităţi, noi îl belim prin noi organe de control, jde agenţi fiscali şi de toate felurile.