Toți candidații PSD Tulcea s-au prezentat la secția de votare de la Teatrul Jean Bart, prilej cu care au făcut scurte declarații.

„M-am bucurat să votez la Tulcea, în județul care sper să-mi dea un vot de încredere. Am votat pentru România, am votat pentru România românilor, să avem o țară pe care să o guvernăm noi, românii, și nu altcineva pentru noi. Sper ca românii să înțeleagă că e un vot important, chiar dacă e un singur vot este un vot care contează pentru noi, ca țară“, a declarat Eugen Orlando Teodorovici, candidatul PSD pentru Senat.

„Am votat pentru Tulcea, am votat pentru România, am votat pentru familiile noastre, pentru părinții noștri, am votat pentru victoria noastră, a tuturor. Mulțumesc tulcenilor pentru încrederea pe care ne-au acordat-o“, a declarat Andaluzia Luca, candidatul PSD pentru Camera Deputaților.

„Am mare speranță în acest vot, sper ca tulcenii să vină în număr cât mai mare la vot. Cred că tulcenii știu astăzi ce să voteze, sunt speranțe foarte mari din partea noastră ca Guvernul ce va urma să fie învestit să fie un guvern care să lucreze pentru țară, să avem un sprijin pentru județul Tulcea“, a declarat președintele Horia Teodorescu.