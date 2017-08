Ieri, la sediul Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială, Asociaţia „Necuvinte”, în colaborare cu Poliţia Română, a desfă­şurat o campanie de informare, conştien­tizare şi sensibilizare cu privire la fenomenul violenţei în familie, în cadrul Caravanei „Aripi frânte”, eveniment la care au participat şi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi anume Petre Marinescu, viceprimar al municipiului, şi Mihai Pavel, director al Cancelariei Prefectului judeţului Tulcea.

Din partea asociaţiei „Necuvinte”, Simona Voicescu a prezentat în debutul întâlnirii câteva coordonate ale acestei campanii ce a mai trecut şi prin alte judeţe din ţară, ultima dată la Galaţi.

Campania are în prim plan un film documentar „Aripi Frânte” realizat de reprezentanţii asociaţiei cu şi despre femei de la Penitenciarul pentru Femei de la Târgşor, Prahova, care au fost condamnate pentru că şi-au ucis soţii, din cauza abuzului repetat la care au fost supuse. Discuţiile care au precedat proiecţia documentarului au ţinut să sublinieze importanţa Poliţiei în cazurile de violenţă domestică şi cum îi poate ajuta aceasta pe cei care suferă diferite forme de abuz.

Comisarul şef Cătălin Coman a punctat faptul că şi legislaţia a fost îmbunătăţită în ultimii ani iar instituţia ordinului de protecţie apără foarte bine victimele violenţei în familie. Lucru subliniat şi de către subcomisarul de poliţie Ivan Titorenco în cadrul prezentării unei statistici a ultimului an pe linia violenţei în familie. „Avem nouă ordine de protecţie în lucru, se desfăşoară activităţi de monito­rizare a agresorilor şi în momentul de faţă nu avem reclamaţii că s-ar încălca vreun astfel de ordin de protecţie. A fost un caz în ultimul an, s-a întocmit dosar de cercetare penală dar s-au împăcat până la urmă şi dosarul a fost clasat. Acest gen de fapte penale, violenţa în familie, chiar şi abandonul de familie, ca o statistică pe şase luni din 2016 şi şase luni din 2017, avem un plus 14 cazuri, dar dacă ne raportăm la nivel naţional suntem printre ultimele cinci judeţe din ţară”.

Vizionarea documentarului realizat la Penitenciarul de Femei Tărgșor a fost urmată de o dezbatere referitoare la căile prin care se poate combate și preveni violența intrafamilială şi s-a discutat despre educarea generațiilor viitoare de către cadre didactice și despre întocmirea unui cadru legislativ care să fie mai aspru pentru agresori, dar și despre o schimbare mentalităților.

Aspectele cheie ale campaniei de informare, conştientizare şi sensibilizare cu privire la fenomenul violenţei în familie în cadrul Caravanei „Aripi frânte” sunt acelea că, pe de o parte, este nevoie de o protecţie a victimelor iar din acest punct de vedere Tulcea are un centru adecvat, însă este nevoie şi de soluţii pentru izolarea agre­so­rilor, iar aici, soluţiile, aşa cum au subliniat şi poliţiştii, pentru moment lipsesc.

Irinel CĂLIN