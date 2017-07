De cinci ani, Tulcea şi împrejurimile respiră aer curat. Nu este meritul nici al Agenţiei de Protecţie a Mediului, nici al ONG-urilor de mediu, al prefectului sau al primarului. Feral-ul nu a mai scos fum pentru că l-au obligat regulile dure ale economiei de piaţă. A sucombat pe fondul prăbuşirii industriei siderurgice româneşti, la scurt timp după ce fusese cumpărat de oameni de afaceri ucraineni, aceştia fiind nevoiţi să închidă din cauza pierderilor uriaşe. La vremea respectivă au fost proteste mari în Piaţa Civică, muncitorii ţipau după locuri de muncă, s-au dus comisii la Bucureşti. Degeaba. Un loc de muncă la Feral, atunci, cu toate noxele de acolo, cântărea mai mult decât sănătatea. Până la urmă, în septembrie 2012, producţia s-a oprit, dar frământările au continuat până în 2014, când orice fel de activitate la Feral a fost oprită de tot, iar ultimii angajaţi au fost disponibilizaţi şi ei. Într-un perimetru care măsoară 54 de hectare, în buza municipiului, se mai aud acum doar musca şi lătrat de câini comunitari.

Scurt istoric al colosului care otrăvea municipiul. La început, în 1976, s-a numit Combinatul de feroaliaje, ulterior Ferom şi la închidere, în septembrie 2012, Feral. A fost singurul producător de feroaliaje din ţară şi cel mai mare din Europa de Est, lucru nu prea bine văzut de ruşi. Feroaliajele de la Tulcea (de siliciu, mangan, crom, siliciu metalic şi feroaliaje speciale) serveau la fabricarea oţelurilor în ţară dar mergeau şi la export, la mare concurenţă cu ruşii şi ucrainenii. În ultimii săi ani de producţie, Feral Tulcea era al treilea mare energofag din ţară, după Alro Slatina şi Arcelor Mittal Galaţi, la un moment dat costurile cu energia electrică ajungând la 50% din totalul costurilor de producţie. Opriri şi reporniri de producţie au fost mai multe, ultima „pauză” mai lungă fiind în 2009, după ce 7 luni activitatea a stat îngheţată. A fost cel mai mare angajator în primii ani de după Revoluţie, cu 3.750 de angajaţi. A mai avut un vârf în anii 2005-2006, cu 1.400 de angajaţi, iar la momentul privatizării şi trecerii sub patronat ucrainean, Ferom-ul, rebotezat Feral, avea 720 de angajaţi. Ultimii 300 au fost disponibilizaţi la începutul anului 2014, când Feral-ul a pus lacăt pe poartă.

A fost privatizarea lui Pavalache. Când s-au oferit ucrainenii să cumpere Ferom-ul, acesta era în lichidarea judiciară a firmei Iancina, administrată de celebrul Fănel Pavalache. S-a bătut palma destul de rapid, astfel că în primăvara lui 2002, pachetul majoritar de acţiuni a fost achiziţionat de de Feral LTD Jeresy, investitori ucraineni, iar Ferom-ul a fost redenumit Feral. Sub patronaj ucrainean, furnalele din Dealul Taberei mergeau cu materie primă, evident de import Ucraina, şi produceau 100.000 de tone de feroaliaje pe an, grosul producţiei fiind direcţionat pe piaţa siderurgică românească. Ulterior, au început problemele, costurile cu energia electrică începuseră deja să dea de gândit patronilor, dacă mai continuă cu afacerea la Tulcea sau închid. Când s-au convins că Puterea de la Bucureşti nu-şi permite luxul de a dicta preţul pe piaţa energetică, ucrainenii de la Feral au mizat pe o ultimă carte. În acest sens, o delegaţie din autorităţi din conducerea judeţului, cu reprezentanţi ai conducerii combinatului şi ai sindicatului, au cerut ministrului Energiei de la acea vreme, Constantin Niţă, dacă nu un preţ preferenţial, măcar scutirea Feral-ului de certificatele verzi eferente marilor consumatori de energie electrică, eliminarea taxei de cogenerare şi reducerea tarifelor reglementate care se adaugă la preţul energiei pentru marii consumatori. Era pentru prima dată când tulcenii nu mai cereau un preţ rezonabil pentru supravieţuirea combinatului, ci doar eliminarea unor taxe. Nu s-a rezolvat nimic pentru că, legal, nimeni nu îndrăznea să aprobe aşa ceva. Iar acest refuz de la Bucureşti i-a ajutat pe ucraineni să i-a decizia: notificări de concediere pe bandă rulantă astfel că la începutul anului 2014, ultimii 300 de angajaţi au fost concediaţi. Ultimul a stins lumina Cantemir Gafar, părintele feroaliajelor tulcene.

Din acel moment al prăbuşirii industriei feroaliajelor, Tulcea a început să respire aer curat.

Când bătea vântul spre oraş era rău de tot. Asta i-a rămas bine în minte lui Bectaş Cadâr, director la Agenţia de Protecţie a Mediului, la acea vreme. Cuptoarele mergeau la maxim, dar filtrarea noxelor era inexistentă. „Când bătea vântul spre oraş, era rău de tot. Mai ales în apropiere, spre stadionul Delta, zona blocurilor din Dallas, până spre barieră, nu te vedeai om cu om. Nu puteam face mai nimic cu reducerea poluării pentru că nici legea Mediului, până în 1996, nu era coerentă, dar odată cu apariţia legii, am impus măsuri, am monitorizat atent montarea de filtre la Fero I şi Fero II, cât se putea atunci. Mare lucru, cu poluarea, nu s-a rezolvat”, îşi aminteşte fostul şef de la Mediu.

Veste şoc: se discută despre reporni­rea combinatului. Prin oraş deja s-a auzit. În urmă cu vreo săptămână, la Feral a fost în vizită de lucru o comisie de experţi trimisă de patronii ucraineni cu misiunea de a face o evaluare a situaţiei actuale a combinatului, în perspectiva unei eventuale redeschideri a producţiei de feroaliaje, parţial sau la capacitate maximă. Asupra raportului se va apleca board-ul com­paniei, urmând a se lua o decizie. Ves­tea este confirmată, parţial, de adminis­tratorul Feral, ing. Vasile Anagnoste, care confirmă vizita comisiei de evaluare, dar că cei care decid redeschiderea combinatului sau altceva, sunt cei din board-ul compa­niei. Mai multe, nici el nu ştie.

Gura târgului. Unii văd Apocalipsa după ucraineni. Mai concret, cică, se întrevede un mega tun imobiliar în Dealul Taberei, cu cele 54 de hectare pe care se întinde Feral-ul, proprietatea acestuia, de altfel. Dacă tulcenii tot vor aer curat, patronii ar putea fi dispuşi să facă „curat” în curte, să-şi încarce cuptoarele în tren şi relocarea lor în altă parte. Un fost salariat spunea că în Feral, numai oţel, sub diferite forme, este de peste 3.500 de tone.