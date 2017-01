*Vineri şi sâmbătă, indicele de răcire (IR) va atinge pragul critic de -32

Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă a fost convocat de prefectul Alexandru Cristian Iordan în această dimineață, la sediul Instituţiei Prefectului, ca urmare a unei avertizări de cod galben şi posibil cod portocaliu pentru zilele de vineri şi sâmbătă.

Planul de intervenţie a fost discutat în şedinţa acestui comitet cu accent pe soluţiile de transport al cazurilor de urgenţe medicale.

„Două vor fi priorităţile noastre în această perioadă şi anume copiii şi gravidele. În cazul copiilor, cei din zona Măcin vor fi trimişi direct la Brăila şi Galaţi, iar pentru cei din Tulcea şi partea de sud a judeţului, ca de obicei, vom apela la colegii noştri de la Spitalului Municipal Constanţa. Poate că în această perioadă critică ar trebui şi la secţia Pediatrie a Spitalului o activitate mai intensă pentru a prelua o parte din aceste cazuri, cele mai puţin grave. Noi, în primele zile ale acestui an, am avut în jur de 15 cazuri transferate cu ambulanţele şi adevărul este că orice stare febrilă a unui copil sub un an impune transferul acestuia la Constanţa în special”, a declarat doctorul Dumitru Vâlcu, directorul Serviciului Judeţean de Ambulanţă.

Pentru că se anunţă căderi masive de zăpadă în zilele de vineri şi sâmbătă şi, de asemenea, viscol cu intensificări ale vântului până la 65 km pe oră, s-ar putea impune şi intervenţia unei şenilate pentru transportul cazurilor medicale. Şenilată de care Secţia de Drumuri Naţionale de la Tulcea, din păcate, nu dispune.

„Domnul director de la Drumurile Naţionale, prezent la precedenta şedinţă operativă, ne-a asigurat că vom avea la Tulcea, din partea societăţii private cu care au încheiat un contract, o astfel de şenilată. Aflu acum că nu vom avea şi aş vrea să subliniez faptul că un astfel de vehicul este foarte important în cazuri de urgenţe medicale pentru că se poate deplasa nu doar pe drum, ci şi pe câmp având GPS. Revin şi spun că o şenilată este foarte importantă în anumite cazuri de urgenţe medicale, atunci când ambulanţele nu pot ajunge să preia bolnavii”, a declarat Daniel Petrov, şeful Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea.

Dacă în privinţa transportului persoanelor din Delta Dunării nu sunt probleme, Serviciul de Ambulanţă având suficiente nave medicalizate, o problemă a apărut în aceste zile la Unitatea Specială de Aviaţie: elicopterul pentru intervenţii în cazuri de urgenţă este în reparaţii la Braşov.