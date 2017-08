Sâmbătă, satul Colina din comuna Murighiol ajunge la zi de sărbătoare: fiii satului Colina sunt așteptați pe meleagurile natale, pentru a sărbători ziua comunității locale. Dacă evenimentul a început, în urmă cu câțiva ani, ca o petrecere câmpenească în care fiii satului reveneau pe plaiuri natale, acum a căpătat o amploare deosebită, reunind invitați din tot județul, devenind un reper în ceea ce înseamnă sărbătorile comunei Murighiol.

Este al șaselea an în care are loc această întâlnire anuală a fiilor satului Colina, cunoscut în trecut și sub denumirea de Caraibil. În anul 1964, printr-un decret dat de Gheorghe Gheorghiu-Dej, a fost schimbată denumirea satului din Caraibil, iar începând cu data de 1 ianuarie 1965, acesta s-a numit Colina. Apărută anterior anului 1850, această așezare a fost locuită, pentru o bună perioadă, de tătari şi turci. De atunci, numărul turcilor şi tătarilor s-a redus constant, ei fiind înlocuiţi cu români şi ruşi-lipoveni.