Patru șoferi care au condus, deși se aflau sub influența băuturilor alcoolice, respectiv deși nu aveau permis de conducere și-au aflat, în această săptămână, pedepsele. Toți au primit pedepse cu închisoare, dar în toate cazurile executarea a fost suspendată, în anumite condiții.

Muncesc pentru Primăria Tulcea

Condamnat pentru că a băut și a condus, Puflea Bogdan a primit pedeapsa de un an de închisoare cu suspendare și obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității pentru o durată de 40 de zile, în cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, la Direcţia de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea sau Primăria Tulcea-Direcţia de Asistenţă şi Protecţie.

Pentru conducere fără permis, Topoleanu Robert Nicolae a fost condamnat la 10 luni închisoare cu suspendare și obligația de a presta o mjuncă neremunerată pentru durată de 30 de zile, în cadrul Primăriei Municipiului Tulcea.

La termenul de miercuri, inculpatul Donosie Marius Răzvan a fost condamnat, pentru conducere sub influența alcoolului, la un an şi două luni de închisoare. Pedeapsa a fost amânată, iar bărbautl trebuie să să presteze o muncă neremunerată in folosul comunității pentru o durată de 50 de zile, tot la Primăria Tulcea.

Muncă neremunerată pentru primăria Sulina

Pentru că a condus fără permis, inculpatul Teodorov Vasile a fost condamnat la nouă luni de închisoare. De asemenea, el trebuie presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pentru o durata de 30 de zile, în cadrul Primăriei Oraş Sulina.