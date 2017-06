Vicepreședintele Consiliului Județean Tulcea, George Luchici, a participat joi, 29 iunie, la simpozionul „Dezvoltarea viitoare a Regiunii Dunării de Jos”, dedicat Zilei Internaționale a Dunării, care a avut loc la Ruse, în Bulgaria, la Centrul Kaneff din incinta Universității „Angel Kanchev”.

Evenimentul a fost organizat de Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR), sub umbrela Uniunii Tehnico – Științifice a Apei – STUWA și a Large Infrastructure Projects Ltd., ambele din Sofia, Bulgaria. Lucrările simpozionului au reunit participanți din Bulgaria și România, supunând atenției acestora teme cum ar fi: schimbările climatice și consecințele acestora asupra Regiunii Dunării de Jos, managementul apei râurilor, protecția mediului și biodiversității, transportul pe căi navigabile interioare, multimodalitatea, conectivitatea ambelor maluri ale fluviului, turism, economia Regiunii Dunării de Jos și perspective etc.

Între lucrările tematice expuse în contextul sărbătoririi Zilei Internaționale a Dunării, s-a remarcat titlul Sturgeon 2020 – Revival of Danube flagship (Sturion 2020 – Regenerarea speciei-simbol a Dunării), coordonată și prezentată de dr. Cristina Sandu, senior researcher în cadrul Institutului Național de Biologie, Academia Română. Vastul material prezentat de cercetătoarea din România a inclus un studiu amplu asupra evoluției speciei sturion, realizat, între altele, și pe baza rezultatelor cercetărilor întreprinse de specialiștii Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare „Delta Dunării”.

„Am avut onoarea să particip la acest eveniment prilejuit de Ziua Internațională a Dunării, fiind pe deplin captivat de tematica vastă și foarte bine documentată ilustrată prin lucrările prezentate de specialiștii în acest domeniu generos prezenți la simpozion. Este o tematică interesantă pentru noi toți și aici mă refer la locuitorii statelor riverane Dunării de Jos. Cu acest prilej, am fost plăcut surprins să asist la o expunere tematică realizată de un specialist din cadrul Academiei Române, pe baza datelor furnizate, între altele surse de specialitate, de INCDDD Tulcea. Este încă o recunoaștere a meritelor cercetătorilor tulceni, fapt pentru care m-am simțit și mai mândru că reprezint județul Tulcea”, a declarat, ulterior evenimentului, George Luchici, vicepreședintele Consiliului Județean.