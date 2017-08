Institutul Cultural Român și Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni, instituție aflată în subordinea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, susţin participarea Coralei „Armonia” la Zimriya – World Assembly of Choirs in Israel, care va avea loc la Akko, în perioada 6 – 10 august 2017.

Corala „Armonia” va susține pe 8 august, de la ora 18.00 (ora locală), un concert în care vor fi prezentate: Musickes Prayer de Byrd-Kyrie, Like as the heart de Schubert, Tov Lehodot la-Shem, Faure-Cantique de Jean Racine, Ruuter – The Lord is my shepherd. De asemenea, membrii grupului vor participa, pe toată durata festivalului, la workshopuri și întâlniri profesionale, alături de ceilalți participanți.

Corala „Armonia” a fost înfiinţată în 2001, în cadrul Seminarului Teologic Ortodox din Tulcea, la iniţiativa pr. arhid. asist. univ. Iulian Dumitru. După doi ani, corala a intrat sub tutela Arhiepiscopiei Tomisului.

În prezent, printre membrii Coralei „Armonia” se numără şi doi tulceni. Este vorba de arhidiaconul Florian Popa şi preotul Bogdan Tudor Gavrilă, ambii foşti elevi ai Seminarului Teologic Liceal Ortodox

„Sf. Ioan Casian” Tulcea.

În iulie 2014, la Jocurile Corale Mondiale din Riga (Letonia), Corala „Armonia” a Arhiepiscopiei Tomisului a fost desemnată cel mai bun cor bărbătesc din lume. În iulie 2016, la Soci (Rusia), la cea de-a IX-a ediţie a Jocurilor Corale Mondiale (World Choir Games), „Armonia” a câştigat aurul atât la secţiunea „Cor bărbătesc de cameră”, cât şi la „Muzică sacră a capella”.

Repertoriul actual este variat, fiind alcătuit din piese religioase polifonice și monodice (psaltice), folclor românesc, colinde tradiţionale românești şi străine, precum şi compoziții din repertoriul clasic universal.