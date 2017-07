Este o facilitate de care se bucură acei fermieri care au dosarul de subvenţie aprobat şi care, pe baza adeverinţei de la APIA care confirmă solvabilitatea, se duc la bancă şi obţin un împrumut în condiţii avantajoase. Marele avantaj constă în faptul că beneficiarul de împrumut va returna banii din sumele care îi vor intra în cont, ca drept de subvenţie, fără să mai facă drumuri la bancă sau alte viramente pentru că banca are singură de grijă să-i umble prin cont şi să-şi ia banii. Mai rar, dar se pot ivi şi situaţii când banca dă de un cont gol al împrumutatului. Rămâne banca în pierdere? Niciodată! Anual, când se dau astfel de împrumuturi la fermierii cu drept de subvenţie, până la 80% din subvenţie, între APIA şi bănci sau instituţii financiare nebancare se încheie o Convenţie, cu drepturi şi obligaţii, cu tot felul de clauze, de ambele părţi.

Cel puţin la prima vedere, creditul cu adeverinţa de la APIA, permite agricultorului accesul mult mai uşor şi mai rapid la banii de care are musai nevoie pentru activităţile curente din fermă, până îşi umple contul din vânzarea producţiei. În plus, scapă de stresul plăţii ratelor cu bani din buzunar, ştiind că are bani de primit de la Uniunea Europeană şi de la bugetul de stat şi că, dacă banca nu recuperează de la APIA, nu are el bani de dat la bancă, ci statul. Dacă nu a citit bine hârtiile de la bancă, şi mulţi doar semnează contractul şi pleacă bucuroşi, nu este chiar aşa. Ca în orice fel de contract, în Convenţie sunt prevăzute drepturi şi obligaţii.

Drept de adeverinţă, după controlul administrativ

APIA emite o adeverinţă oricărui beneficiar al schemelor de sprijin implementate în care confirmă că s-a efectuat controlul administrativ asupra cererii unice de plată referitor la eligibilitate, că nu face obiectul excluderilor de la plata pentru schemele de sprijin la care a aplicat, că îndeplineşte condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, că suprafaţa determinată pentru plată este cea precizată în adeverinţă pentru fiecare schemă de sprijin în parte. De asemenea, să nu accepte ulterior eliberării adeverinţei, schimbarea contului bancar al beneficiarului, să nu elibereze adeverinţe beneficiarilor pentru care au fost stabilite sancţiuni multianuale în anii precedenţi şi nu au fost recuperate, nici celor care la momentul solicitării adeverinţei au primit plata în avans (la subvenţie).

Banca nu aruncă cu bani aiurea

Dar are şi ea obligaţii. În primul rând, să acorde beneficiarilor eligibili, conform reglementărilor sale interne, credite în lei în vederea finanţării capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente. Valoarea creditului acordat este de până la 80% din suma cuvenită beneficiarilor pentru schemele de sprijin implementate de APIA. Banca nu uită să informeze beneficiarii că au obligaţia de a achita din surse proprii diferenţele de curs valutar ce decurg din aceste credite, dobânzile şi comisioanele bancare şi de garantare, a sumelor neachitate total sau parţial de către APIA ca urmare a nerespectării de către beneficiari a reglementărilor legale privind acordarea acestor tipuri de subvenţii.

Un act foarte important este contractul de ipotecă mobiliară prin care se ipotechează în favoarea băncii sumele cuvenite acestora în contul subvenţiei. Firesc, aceasta fiind şi esenţa creditului cu adeverinţa pentru care se înghesuie fermierii la bancă. Ce nu se spune la semnarea contractului de ipotecă sunt consecinţele nerecuperării împru­mutului de la APIA, pentru că într-un fel sau altul banca trebuie să-şi recupereze banii.

Daune „colaterale”

Punem astfel de situaţii în discuţie pentru că s-au întâmplat în judeţ. Când APIA nu a mai plătit şi bun de plată a fost găsit omul „cu adeverinţa”. Pentru că ulterior controlului administrativ, la controlul la faţa locului sau la sesizare, fermierul a fost găsit cu neconformităţi faţă de care APIA, fie l-a sancţionat cu reducerea subvenţiei, fie l-a exclus de tot de la plata subvenţiei. În această situaţie banca se îndreaptă, normal, spre beneficiarul împrumutului. Nu-i ia casa, nici pământul, dar îi poate lua maşina, tractorul sau combina, până la concurenţa creditului acordat, plus dobânzile aferente. Astfel de situaţii, desigur, rare, fac parte din riscul creditului cu adeverinţa, în continuare denumit cea mai avantajoasă formă de împrumut bancar doar pentru fermieri.