Social – democraţii tulceni au făcut publice numele candidaţilor proprii pentru Camera Deputaţi şi Senat. La conferinţa organizată pe str. Victoriei au participat preşedintele tulcean al partidului, Horia Teodorescu, fruntaşul Andaluzia Luca şi fostul ministru Eugen Teodorovici.

Listele pesediştilor cuprind următoarele nume (în ordine):

Camera Deputaţilor: Andaluzia Luca, Lucian – Eduard Simion, Eugen Ion, Anişoara Radu, Anca Suhov şi Bogdan George Corbeanu.

Senat : Eugen Orlando Teodorovici, Lavinia Vizauer, Liliana Marinescu, Marin Bădiţă.

„Sunt colegi de-ai noştri, foşti parlamentari, care nu se mai regăsesc pe aceste liste. Este, de altfel, o urmare pe care am avut-o cu conducerea partidului, privind o înnoire a parlamentarilor, în sensul întineririi şi al alegerii unor profile de oameni care să îşi regăsească cele mai potrivite în comisiile de specialitate ale Legislativului. Aşa cum a afirmat şi preşedintele partidului, Liviu Dragnea, am ţinut cont şi de situaţia în care se află judeţul nostru, ca beneficiar al instrumentului I.T.I., ne-am dorit să avem lângă noi un om cu expertiză vastă în ceea ce înseamnă fonduri europene şi zona de finanţe. De-a lungul timpului, domnul ministru Eugen Teodorovici a fost un apropiat al judeţului, al organizaţiei, în sine, iar această remarcă am făcut-o inclusiv în faţa membrilor Comitetului Executiv Central al P.S.D., cu multe luni de zile, arătând că, atunci când am avut o problemă, domnia – sa a fost lângă noi. Alături de doamna ministru Ecaterina Andronescu, domnul Teodorovici se detaşează de departe ca fiind cel mai prezent în acţiunile politice pe care Organizaţia Judeţeană Tulcea le-a avut în principal la alegerile locale din acest an, dar şi în celelalte organizate în ultimii trei – patru ani.