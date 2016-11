Interviu cu scriitorul gălăţean Tudose Tatu

Vinerea trecută, scriitorul gălăţean Tudose Tatu a lansat la Tulcea ultima sa carte: „Feniksul «hoţoman» de Gurile Dunării”. Evenimentul a avut loc la Casa Avramide, iar coleg de prezentare a fost omologul său tulcean, scriitorul Nicolae Ariton. Tudose Tatu a lansat cartea la Sulina, pe 14 august a.c., iar mai apoi şi la Galaţi, la începutul lunii septembrie.

Reporter: Ce a generat această carte despre gurile Dunării şi în special despre această perioadă?

Tudose Tatu: Cartea face parte dintr-un ciclu mai lung. Am început prima oară cu acel eveniment al atacului asupra carantinei de la Sulina, prima carte pe care am scos-o, „Asaltul însângerat”, am continuat cu istoria farului de la Sulina, pe care l-au construit… ruşii, şi am intrat într-o discuţie cu domnul Dan Arhire, referitor la acest subiect…

