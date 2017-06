Recent, a avut loc la Tulcea cea de a patra ediție a Festivalului Dobrojazz, o manifestare care a devenit deja o tradiție pentru orașul de la porțile deltei și de care „vinovat” este tulceanul Dan Hornoiu. Un om care, după ce și-a desfășurat activitatea cu succes în domeniul multinaționalelor, a hotărât să se axeze pe ceea ce îi place, activitatea artistică, punând bazele clubului La Scena din București, iar în podul clădirii a amenajat o scena pentru teatrul Arca. A pornit la drum cu o investiție din care majoritatea banilor au fost strânși din biletele vândute pentru primul spectacol.

Hornoiu a reușit să pună la punct un studio de înregistrări în subsolul clădirii, loc în care au înregistrat trupe precum Robin And The Backstabbers sau The Amsterdams.

Casa Avramide, Art Cafe, Dobrojazz

În urmă cu cinci ani, s-a orientat și spre locurile natale, înființând Art Cafe – ul de la Casa Avramide. Un loc drag sufletului, de care îl leagă scene din copilărie. „Am niște amintiri plăcute, de pe vremuri, din această casă, pentru că aici exista muzeul și, la demisolul acestui muzeu, era acvariul. Noi eram fascinați de acest acvariu și încercam să hrănim peștii, era și acti­vi­tatea cercurilor de la Casa Pionierilor. Eram fascinați să vedem cum domnul Kiss Botond, care locuia la noi în cartier, împăia diverse animale. Ne-au marcat aceste lucruri, care se întâmplau chiar aici, în locul unde acum este art-cafe-ul”, își amintește Dan.

După o perioadă destul de lungă, în care imobilul fostului acvariu a întrat într-un con de umbră, acum cinci ani, acesta a fost restaurat și a redevenit Casa Avramide. Atunci când a apărut și ideea creării unui Art Cafe în incinta acestui muzeu. La acea vreme, Dan Hornoiu avea peste 10 ani de activitate la București cu clubul La Scena. „Fiind restaurat imobilul acesta, s-a pus problema deschiderii unui art cafe, prietenul meu Ștefan Caraman m-a recomandat și toate lucrurile au pornit simplu. Ștefan Caraman, care este vinovat și pentru deschiderea clubului La Scena, îmi recomandase asta pe vremuri, când eu eram la multinațională și sponsorizam tot felul de piese de teatru, lucrând în textile. Aveam țesături, rebuturi, ei le mai foloseau pentru decoruri, pentru tot felul de acțiuni de genul acesta. Atunci mi-a venit și ideea să mă reprofilez, munceam ca un cretin în industrie, și am zis să fac ce-mi place. La Scena a funcționat 15 ani, sper să mai funcționeze undeva, prin București; anul acesta, proprietarul a decis să vândă imobilul”, spune Dan Hornoiu.

Inițial, a fost destul de reticent la ideea art-cafe-ului tulcean, gândindu-se că trebuie să se împartă în două locuri, prin natura sa, jobul solicitând acest lucru, dar a acceptat „după ce am văzut așa o dorință enormă și a lui Ștefan Caraman, și a lui Marian Ene, Paul Prisada, să avem și noi locul nostru, ca pe vremuri, cum era Casa de Cultură, ulterior, Casa Tineretului, unde ne mai adunam, mai făceam cenacluri literare, formații, repetiții, teatru, seri de poezie, era așa o emulație. Evident, pe vremea aia, eram și mai tineri și nu prea aveam ce să facem, decât să mergem acolo, pentru că, fiind comunism, acasă nu puteai să te uiți nici la televizor, nu era nimic“.

Acceptul a fost dat. „Eu având experiența activității de 10 ani de La Scena, la vremea respectivă, aveam deja cunoștințe: Ada Milea, Maria Răducanu, artiști străini care mai veneau, duete, cvartete, Mircea Tiberian, Nadia Trohin, formațiile rock care mai veneau. Eu am la București și un studio de înregistrări, multe trupe au venit acolo, pe mulți i-am ajutat, chiar gratis, cu sală de repetiții, și în anii aștia de după multinațională, m-am specializat oarecum și, având multe cunoștințe, pe mulți am reușit să-i recomand să vină și la Casa Avramide”.

După un an, a apărut ideea unui festival internațional, de etnojazz. Ideea i-a venit după o serie de deplasări la Chișinău, unde se organizează un festival de genul acesta de ani buni, iar pentru România ar fi fost o premieră. „Intrând și eu în zona aceasta a jazz-ului, mi-a plăcut foarte mult. Jancsi Kőrössy a avut idea asta, după ce s-a dus în America, că jazz-ul poate fi și cu trăsături etno. Și imediat în capul meu s-a întâmplat ideea de dobro-geazz, vroiam să-l scriu cu g inițial. Practic, așa s-a născut ideea Dobrojazz-ului, ni s-a recomandat o firmă care ne-a sponsorizat, s-a depus proiect la Primărie, domnul primar a fost generos de prima dată, și așa am făcut prima ediție, care a fost și cea mai bogată, au fost trei seri cu câte două trupe. Evenimentul a avut loc în teatru, porțile erau deschise între teatru și Casa Avramide, în pauză lumea mai ieșea, după, mai rămânea, făceau niște sesiuni de improvizație. Anii următori am zis că nu mai era nevoie să mă duc în teatru, pentru la prima ediție nu au venit prea mulți oameni, nu reușeam să umplem sala, până într-o sută dacă eram. Astfel, că următoarea ediție am făcut pe o scenuță în curte, și aşa am ajuns la a patra ediție“.

Planuri de viitor

Dan Hornoiu spune că, fiind vorba de un festival dobrogean, există și alternativa unui festival itinerant: „Altfel, pot să-l duc la Mahmudia, la mine în curte, la țară, sau pe un deal, cum a fost și festivalul Anonimul, sau pe la Enisala. Oricum, este o muzică mai erudită, exclusivistă, pentru o nișă, dar ajută orașul, așa am pus orașul pe harta internațională a jazz-ului“.

Alte proiecte? „Eu am fost la un interviu al lui Vaclav Havel la București, când s-a divizat Cehia de Slovacia, și având și noi această problemă cu reformele în țara noastră și politizarea instituțiilor, un jurnalist a pus o întrebare. Domnule, ce să facem ca să schimbăm ceva în țara asta, ca lucrurile să funcționeze normal și firesc? Și el a zis că dacă nu vă implicați toți în politică, nu o să schimbați nimic în țara voastră. Acum, implicarea mea în zona asta politică e undeva la începuturi, după revo­luție, când a am avut legitimația numărul 1 la liberali, eu am adus Partidul Național Liberal în orașul asta. După ce au venit minerii în București, am zis că trebuie să plec să îmi văd de carieră, și după mai vedem ce facem. Nu știu ce să zic, dacă la București o să vândă imobilul, o să mă retrag probabil la Mahmudia, sau pe aici, prin oraș, am părinții în vârstă și trebuie să am grijă de ei. Sunt un pic mai capricioși, nu vor îngrijitor, vor pe cineva din familie, eu fiind singur la părinți, trebuie să îi ajut“.

Când simt că lucrurile nu merg, pun un pic de presiune

„Eu am lucrat la o multinațională, la nivel organizatoric, cred că am mari probleme de comunicare, am senzația că dacă le spun oamenilor ceva, oamenii chiar mă percep, dar nu se întâmplă mereu lucrul acesta. Făcând timp și metode, știu foarte bine timing-urile. Sigur că în zona artistică suntem mai boemi, dar în mintea mea roțile se învârt, ăla trebuie să mănânce, pe ăla trebuie să-l cazez. Când simt că lucurile nu merg, pun un pic presiune. Multă lume nu mă înțelege din punctul acesta de vedere, eu am experiența din industria ușoară, unde țineam foarte mulți oameni în joc, astfel că fiecare trebuia să știe precis ce are de făcut și în cât timp, pentru a ieși un produs cap-coadă“.

* Îmi place să îmbin utilul cu plăcutul, să găsesc soluții, cum am găsit soluția și cu art-café-ul.

* Nu-mi place că oamenii s-au pierdut în tot felul de direcții, nu sunt focalizați, și e păcat, pentru că sunt mulți specialiști buni, mulți artiști foarte buni. Nu reușim să fim uniți, iar atunci când suntem uniți și avem măcar o chestie comună, trebuie să fim implicați, nu doar să povestim despre asta. Nu ne place, dar trebuie să ne implicăm politic, nu doar să povestim, trebuie să fim activi social, cu inițiativă.