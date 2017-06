În competiţia fotbalistică dedicată juniorilor sub 19 ani care au câştigat campionatele judeţene din ţară, Delta Aegyssus Tulcea a obţinut anul acesta cea mai mare performanţă din ultimii ani pentru fotbalul juvenil tulcean şi anume calificarea la Turneul semifinal de la Buftea. Acolo, la sfârşitul săptămânii trecute, tulcenii antrenaţi de Marius Carpov au jucat pentru calificarea în finală cu AS FC Precizia Săcele şi timp de 90 de minute se poate spune că au jucat de la egal la egal. Braşovenii au deschis scorul, însă de fiecare dată tulcenii au egalat iar pe final de meci Precizia a marcat golul de 3-2, care le-a adus calificare în finală.

Al doilea meci semifinal s-a jucat între echipele Alb Negru al Studenţilor Cluj şi Sporting Piteşti şi a fost câştigat în prelungiri de echipa argeşeană, după 3-3

la finalul timpului regulamentar. După rezultatele din primele jocuri, finala mică a fost programată în deschiderea meciului pentru titlu dintre Precizia Săcele şi Sporting Piteşti.

În finala mică, clujenii au marcat primii, chiar înainte de pauză, când Denis Hordoan a luat o acțiune pe cont propriu din apropierea mijlocului terenului și a șutat de la 16 metri fără nici o șansă pentru portarul celor de la Delta.

După pauză, tot clujenii au fost cei care au controlat jocul și s-au desprins la două goluri, după ce Salcâu a marcat din penalty în minutul 73. Jucătorii Deltei au revenit în meci în minutul 79, prin golul lui Fătu, dar echipa din Cluj-Napoca a marcat din nou în minutul 81 și din nou din penalty, prin Pintea. În minutul 90, Salcâu a reușit „dubla” și a stabilit scorul final, 4-1 pentru Alb-Negru al Studenților Clujeni.

„Chiar dacă am pierdut atât meciul din semifinală cu echipa campioană din Braşov, cât şi meciul cu echipa din Cluj, după părerea mea cea mai bună echipă a turneului, eu sunt mulţumit de evoluţia jucătorilor şi de faptul că au dat totul pe teren. Poate că dacă am fi avut mai mult noroc în primul meci, în care am jucat de la egal cu Precizia, am fi jucat finala turneului”, a declarat Marius Carpov, antrenorul CSM Delta Aegyssus Tulcea.