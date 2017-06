* Comuna Jurilovca are cea mai dezvoltată infrastructura turistică pentru campare şi parking rulote

Întinsă pe o suprafaţă de circa 580.000 de hectare, Delta Dunării este considerată perla turismului românesc poate şi datorită faptului că nu are concurenţă pe plan naţional şi nici european. Şi în privinţa preţurilor, Delta Dunării este o destinaţie fără concurenţă – adică foarte, foarte scumpă – cu toate că ultimii ani au dovedit, cât se poate de limpede, că turismul în deltă nu mai este unul sezonier. În plus, Delta Dunării nu este şi nici nu ar trebui să fie destinaţie pentru turistul de patru sau cinci stele, ci pentru turistul apropiat de natură. Ei bine, tocmai pentru asta a fost căutată înainte de 1989 de Delta Dunării de sute de mii de turişti, an de an. Nu ca acum!

Noul Guvernator al Deltei Dunării, Mălin Muşetescu este un „deltar” îndră­gostit iremediabil de această zonă, la fel ca mulţi alţii care au petrecut săptămâni întregi, an de an, pe grinduri, la cort.

„Eu, acum, din postura de Guvernator, chiar vreau să îmi cer scuze faţă de deltarii adevăraţi, aşa cum sunt şi eu, că nu se mai permite camparea la cort decât în locuri special amenajate. Care, recunosc, sunt foarte puţine! Am găsit aici, la instituţie, o situaţie cu zonele de campare autorizate şi care arată cam aşa: 100 de locuri de campare la Sfântu Gheorghe în complexul Dolphin, 50 de locuri de campare la Sulina, la hostelul Direcţiei de Tineret şi Sport, 20 de locuri de campare la Tatanir, pe braţul Chilia, la Partizani avem un camping dar nu am numărul total de locuri şi, în fine, la Jurilovca, în satul de vacanţă Gura Portiţei, adică mai mult la mare decât la deltă, avem autorizate 1.000 de locuri. Şi tot la Jurilovca s-a autorizat şi un parking de rulote. Toate aceste locuri de campare autorizate sunt, evident, în apropierea unor localităţi sau unor obiective turistice şi au au unele facilităţi cerute de legislaţie. În alte locuri decât cele amintite mai înainte nu se mai permite camparea, din păcate”, a declarat Mălin Muşetescu, Guvernatorul Deltei Dunării.

Delta Dunării trebuie simţită la cort, dar cu respect pentru natură

„Deltarii”, din ce în ce mai puţini în ultimii ani, au fost depăşiţi numeric de „iubitorii de grătare” în Delta Dunării. Aşa se face că interzicerea campării s-a justificat pe deplin în momentul în care tonele de gunoaie au inundat zonele protejate.

„Delta Dunării nu se simte altfel decât la cort, după părerea mea, dar din păcate, cum spuneam şi mai devreme, acele vremuri au trecut. Şi asta din cauza acelor persoane care n-au avut pic de respect pentru natură, au rupt crengi de copaci pentru grătare şi au lăsat o grămadă de gunoi în urmă. Nu aşa se face sau nu aşa făceam noi, deltarii. Şi acesta a fost motivul, justificat aşa spune, pentru care camparea în deltă a fost interzisă”, a mai declarat Mălin Muşetescu.

Iată încă o dovadă că grătarul de mici este cel mai mare inamic al naturii în România şi ar putea fi şi în Delta Dunării, dacă nu ar exista aceste restricţii.

Prin urmare, Delta Dunării „low cost” este accesibilă pentru un număr limitat de iubitori de natură şi, din păcate, nu în mijlocul naturii. Este poate şi motivul pentru care turistul de cort este ţinut departe de acest peisaj mirific, cu toate că până şi Guvernatorul Deltei Dunării este de părere că cei care s-ar putea îndrăgosti de deltă au opţiuni limitate.

În comuna Jurilovca, turism pentru orice buzunar

Chiar dacă nu este cea mai reprezen­tativă zonă pentru Delta Dunării, comuna Jurilovca de pe malul lacului Razim are oferte pentru orice buzunar. Este una din preocurările biroului de turism din cadrul primăriei şi mai ales a primarului Eugen Ion.

„Încă din prima zi la primărie am considerat că în comună potenţialul turistic nu este valorificat suficient. De aceea mi-am propus ca dezvoltarea turismului să fie o prioritate pentru administraţia locală şi, în paralel, să încurajăm orice investitor interesat în dezvoltarea infrastructurii. Eu pot vorbi din punctul de vedere a ceea ce a făcut administraţia locală şi implicarea noastră a fost în principal pe zona de promovare şi organizarea de evenimente. Am reuşit să ne promovăm ca destinaţie turistică atât pe plan naţional cât şi pe plan european

iar titlul obţinut de „Destinaţie turistică de excelenţă a Uniunii Europene” spune, cred, totul despre cum s-a reuşit pro­movarea. În ceea ce priveşte evenimentele, aş aminti faptul că Serbarea Borşului Pescăresc de la Jurilovca a atins un număr maxim de participanţi la ediţia de anul trecut, când au fost circa 14.000 de oaspeţi. Tot de anul trecut am reuşit să finalizăm şi să punem în funcţiune aici, ca şi investiţie de infrastructură turistică, primul parking de rulote din judeţ, unul cu o capacitate de 40 de locuri”, a declarat Eugen Ion, primarul comunei Jurilovca.