Foştii jucători ai Deltei Tulcea şi preşedintele de onoare al Asociaţiei Judeţene de Fotbal (A.J.F.), Petre Marinescu, au organizat sâmbăta trecută un meci pentru a puncta împlinirea a zece ani de la clasarea formaţiei pe primul loc al Seriei I a Ligii a II-a. De la ora 11.00, pe Stadionul „Delta”, fotbaliştii care au contribuit la cea mai mare performanţă a fotbalului tulcean s-au întâlnit cu cei de A.C.S. Delta Stars Tulcea, echipă care joacă în Liga a IV-a.

Arbitrajul a fost asigurat, prin A.J.F., de centralul Nicolae Ioniţă, ajutat la linii de Nicoleta Daniela Ioniţă (A1) şi Dorinel Colniceanu (A2), arbitru de rezervă fiind Cristian Berghea.

Primii lângă Delta Tulcea au fost membrii fostei galerii, cei care susţineau echipa şi acasă, şi la toate meciurile din deplasare.

Partida a început cu câteva minute de reculegere în memoria fostului echipier al Deltei Tulcea, nigerianul Chinonso Ihelewere Henry, decedat pe 5 august 2012, în timpul unui meci amical între F.C. Baloteşti şi Delta Tulcea. Pentru acest moment trist, galeria a pregătit un banner imens pe care era scris: „Cinci ani de când ai plecat, lăsând în urmă lacrimi/ Rămâi mereu în gând, Henry, acolo, printre heruvimi!”.

Pe căldură mare, arbitrul central a hotărât, de comun acord cu cele două echipe, ca repriza să dureze 30 de minute, şi a asigurat necesarele pauze de hidratare. S-a convenit, de asemenea, ca fiecare echipă să aibă dreptul la înlocuiri nelimitate.

După o întâlnire disputată în spirit sportiv pe un gazon impecabil, Delta Tulcea a învins cu 5 – 2, printre marcatori figurând, precum acum un deceniu, atacanţii Nanu, Ciobanu & Pantelie. Evoluţia scorului: 1-0, min. 6, Florea; 2-0, min. 18, Şt. Ciobanu;

2-1, min. 25, Dragomir; 3-1, min. 30; E. Nanu; 4-1, min. 32, C. Pantelie; 4-2, min. 39, Otomega; 5-2, min. 57, C. Pantelie.

Pe finalul meciului, simbolizând schimbul de generaţii, vârful Emil Nanu a fost schimbat, în aplauzele spectatorilor, de… David Nanu, băieţelul său, care a şi primit apoi de la un coechipier o folositoare pasă pe partea dreaptă!

Pentru Delta Tulcea au jucat: Norbert Niţă, Marius Lucan, Liviu Ştefan, Nicu Creţu, Emil Nanu, Marius Postelnicu, Ionuţ Bogatu, Ştefan Ciobanu, Cristian Pantelie, Cristian Petcu, Dumitru Horovei, Cosmin Mocanu, Ştefan Florea, Iancu Papazicu, Constantin Mişelăricu, Daniel Popescu, Enache Tudor şi Iulian Nedu; antrenor – Constantin Gache.

Pentru A.C.S. Delta Stars Tulcea au evoluat: Mihail Grama, Ionuţ Pavel, Adrian Vorobev, Ciprian Luli, George Otomega, Gabriel Paraschiv, Gianni Dragomir, Marian Burlacu, Daniel Maximov, Sabin Frăţilă, Ştefan Nane, Gabriel Bîlea, Doru Perpelea, Daniel Şcipanov, Cosmin Pavel, George Chelu, Ionuţ Martin, Mihai Pană, Ionuţ Mischie, Marius Dogaru şi Nicolae Cazacu; antrenor – Liviu Ivanof.

„Ca familie, am fost uniţi şi la bine, şi la rău”, spune Constantin Gache

Constantin Gache a venit la Tulcea în 2005, promovând în acel sezon cu Delta în Divizia „B”; la finalul lui 2006 – 2007, a reuşit să claseze clubul tulcean pe primul loc al Seriei I a Ligii a II-a, însă, în lipsa îndeplinirii condiţiilor de licenţiere, promovarea a fost imposibilă în primul eşalon fotbalistic. După un an la Farul, Gache antrenează din nou Delta din iunie 2008, ultima sa revenire ca antrenor principal pe banca formaţiei tulcene înregistrându-se în primăvara lui 2012.

„Deşi am antrenat în prima divizie, cele mai reuşite şi frumoase clipe, mai ales cele din campionatul 2006 – 2007, le-am petrecut aici, la Tulcea. Dar şi în 2008 – 2009, când am fost până spre final pe loc promovabil, dar probabil că încă nu eram pregătiţi pentru Liga I. Pentru faptul că am ajuns o familie, ceea ce s-a simţit şi astăzi, trebuie amintite mai multe lucruri. Meritul principal îl are primarul Constantin Hogea, care şi-a dorit fotbal pentru tulceni, reînsufleţind echipa Delta. N-am fi făcut nimic fără ajutorul Primăriei Tulcea şi al conducătorului instituţiei! La performanţă a contribuit domnul preşedinte Petre Marinescu, care are marele merit să mă fi adus aici, la Tulcea, unde nici prin cap

nu-mi trecea că o să ajung vreodată. Împreună cu dumnealui am reuşit să închegăm o echipă, un lot şi, de fapt, o familie, împreună cu întreg personalul clubului. Este şi aportul meu ca antrenor, ca pedagog, pentru că am avut avantajul de a alege, cunoscând masa de jucători, şi am promovat, pe cât am putut, tulceni, pentru ca spectatorii să simtă că echipa este a Tulcei. Şi am promovat oameni cu caracter, oameni talentaţi. Iar aici subliniez talentul lor, al celor care au făcut atunci o echipă care şi astăzi are spirit de echipă. Chiar cu kilograme şi ani în plus, băieţii mei au arătat azi faze de fotbal care m-au încântat, la fel ca atunci când erau activi. Ca familie, am fost uniţi şi la bine, şi la rău. Nu ai cum să uiţi ce este frumos în viaţă, iar această amintire frumoasă ne-a strâns azi laolaltă”, a declarat după meci antrenorul Constantin Gache.

„Trăiesc un amestec de fericire şi nostalgie”, zice Petre Marinescu

Mai puţin surescitat decât în timpul partidelor din mandatul cât a fost preşedinte al Deltei Tulcea (2005 – 2009), Petre Marinescu a fost la fel de implicat afectiv în organizarea acestei reîntâlniri puse la cale, prin strădaniile lui Emil Nanu, de foştii jucători ai clubului. La începutul mandatului, a preluat o echipă, Dinamo Coral, care abia promovase din „judeţeană”; Dinamo Coral a cedat titlul şi activul către Delta Tulcea, pe care în doi ani a dus-o aproape în Liga I, deşi obiectivul planului său de management era ca abia în 2009 să aibă loc promovarea în… Liga a II-a!

„De aici, de la înălţimea acestei tribune, mi-am adus aminte, printr-un amestec de fericire şi nostalgie, de cele întâmplate cu ani în urmă… Primul sentiment izvorăşte din rememorarea momentelor de frumoasă încrâncenare, dar şi a celor de relaxată bucurie a victoriilor. Am ales să vorbesc despre „nostalgie” întrucât eu sunt grec de origine, iar acest cuvânt vine din greaca veche. Este, de fapt, tristeţea pe care o resimţim toţi cei care eram legitimaţi la acest club că nu am reuşit, în pofida zelului colectiv, de a purta clubul – emblemă al fotbalului tulcean în Liga I. Despre condiţiile potrivnice am vorbit atunci şi nu le repet. Acum retrăim toţi emoţia revederii, una cu atât mai intensă cu cât grijile şi problemele de atunci ale echipei nu mai au aceeaşi încărcătură, ci ni le reamintim zâmbind. Le mulţumesc tuturor celor care au făcut ca acest capitol să fie cel mai important din istoria fotbalului acestui judeţ”, a spus la final preşedintele Petre Marinescu.

Marii absenţi – dar motivaţi – ai zilei de sâmbătă au fost primarul Constantin Hogea, antrenorul secund Cristea Rusu şi cel care, ani de zile, a fost „Căpitanul”, Daniel Grigorov, care nu a putut veni din străinătate, unde munceşte.

Peste amintirile tinerilor fotbalişti de ieri se va depune, în timp, şi ziua de sâmbătă, 22 iulie 2017, care a adunat bărbaţi în toată firea. Oameni pentru care înaintea familiilor lor a fost o alta, mare, cu bune şi cu mai puţin bune: Delta Tulcea.