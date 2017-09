De la ora 9.30, curtea Colegiului Dobrogean Spiru C. Haret din Tulcea s-a dovedit a fi neîncăpătoare celor peste 870 de elevi care au ales liceul cu cea mai îndelungată tradiţie în educaţia copiilor din Tulcea. Aşa cum a subliniat încă din primele cuvinte ale discursului său de deschidere directorul Florin Anastasiu, la Colegiul Dobrogean Spiru C. Haret azi a început cel de-al 135-lea an şcolar, cotă cu care puţine licee din ţară se pot mândri. Şi pentru că are şi o cotă a calităţii, Colegiul Dobrogean Spiru C. Haret din Tulcea se poate mândri că şi în acest an, în vară, absolvenţii clasei a XII-a din anul şcolar 2016-2017, au primit, fără excepţie, diploma de Bacalaureat. Sunt doar câteva repere care au fost amintite la deschiderea anului şcolar 2017-2018, eveniment la care a ţinut să participe – şi nu întâmplător – viceprimarul municipiului Tulcea, Andaluzia Luca.

În calitate de reprezentant al Primăriei Tulcea, viceprimarul Andaluzia Luca a aparticipat după festivităţi şi la recepţia lucrărilor de reabilitare a Arenei Mircea a Colegiului Spiru C. Haret. “Insistenţa domnului director Anastasiu pentru a reabilita Arena Mircea le dă acum elevilor liceului şansa de a practica sportul în condiţii mult mai bune. Mai sunt şi alte idei pentru a acoperi o parte a arenei, pentru a oferi linişte oamenilor de la blocurile din apropiere şi pentru asta vom căuta soluţii”, a declarat viceprimarul municipiului Tulcea, Andaluzia Luca.