Între 1 şi 30 august, Asociaţia Centrul European pentru Diversitate a implementat proiectul „TINEreţea Tulcea în Acţiune”, cofinanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea.

Scopul proiectului l-a constituit stimularea implicării tinerilor în viaţa comunităţii tulcene prin dobândirea de competenţe specifice educaţiei non-formale, iar 17 tineri tulceni au beneficiat de sesiuni de formare în metodele: cafenea publica, Open Space, Photo Voice, expoziţie vie, teatru, desfășurate la mijlocul lunii august în Tabăra Sulina.

„Am ales Sulina pentru sesiunile de formare nu numai pentru că sala de conferințe a taberei are toate dotările tehnice necesare, ci și pentru că am vrut să îi forțăm pe membrii grupului țintă să iasă din zona de confort personal. Dacă ar fi stat împreună doar câteva ore pe zi nu ar fi reușit să relaționeze la fel de bine și să lucreze în echipă. Programul a fost destul de strict, iar sesiunile de formare au fost completate de participarea la competițiile sportive organizate de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Tulcea cu ocazia Zilelor Educației Fizice. Mens sana in corpore sano! Asociația Centrul European pentru Diversitate este activă în municipiul Tulcea din anul 2006 și am descoperit, prin observație directă, că adolescenții sunt receptivi și cooperanți atunci când sunt implicați în activități care îi pun în valoare la nivelul comunității. Au nevoie de confirmare din partea adulților, pentru a se simți utili și importanți pentru dezvoltarea comunității!”, a declarat Cornel Ditcov, președintele Centrului EUdivers.

În 2016, M.T.S. a creat structura naţională TINErețea, organizată ca un grup interconectat de lucrători de tineret, câte 2 din fiecare județ. Sub umbrela TINErețea au fost organizate 5 Open-Space-uri, la 4 licee din Tulcea și la tabăra Sulina, precum și o cafenea publică la Casa Avramide. Pentru a asigura sustenabilitate acestui demers, Centrul EUdivers a decis să folosească competențele celor doi lucrători de tineret, Ana Lazăr și Andreea Lungu, în cadrul proiectelor sale.

„Având în vedere faptul că M.T.S. ne-a asigurat gratuit certificarea ca lucrători de tineret, cred că avem o obligație etică să asigurăm la nivel local, la cerere, sprijin pentru activitățile care au drept grup țintă tinerii. Sesiunile de formare destinate tinerilor trebuie să aibă un format aparte, care să le permită asimilarea de informații și dezvoltarea de competențe practice. În cadrul proiectului finanțat în acest an de D.J.S.T. și implementat la Sulina, am pus accent pe dezvoltarea de competențe tehnice, de comunicare și lucru în echipă. Este important să creezi cadrul potrivit – o atmosferă relaxată, favorabilă dialogului, să fii atent la feed-back-ul cursanților și să schimbi ritmul de formare, să asiguri spațiu de reflecție și auto-evaluare, să formulezi cerințele de lucru în așa fel încât toți membrii unei echipe să fie implicați în mod egal”, a declarat Ana Lazăr.

Proiectul a avut o valoare de 6.780 lei, din care 6.102 lei a reprezentat finanțarea asigurată de D.J.S.T. Tulcea iar diferența de 678 lei confinanțarea Centrului EUdivers.