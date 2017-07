Una dintre mai „liniştite” ediţii ale Raliului Deltei Dunării s-a încheiat sâmbătă seara cu o superspecială în memoria pilotului tulcean Daniel Pohariu, care a „bulversat” clasamentul final, un clasament ce îi avea în prim plan pe Alexandru Piţigoi şi Vlad Terzi cu a lor Porche 911 GT3, după probele speciale de vineri şi sâmbătă. O defecţiune tehnică i-a făcut pe aceştia să abandoneze înaintea superspecialei din municipiu şi astfel ierarhia finală a avut alte trei echipaje pe podium.

Astfel, echipajul format din Valentin Porcişteanu şi Dan Dobre a câştigat această a V-a pe nou şi a XVIII-a pe vechi ediţie a Raliului Deltei Dunării, fost Raliul Deltei, de această dată cu absolut toate probele pe asfalt. Probe foarte rapide, de altfel.

„Ne face mare plăcere să venim la Tulcea, de aceea am venit aici în fiecare an şi o să venim în fiecare an, indiferent de rolul pe care îl avem în acest raliu. A fost important pentru noi să venim şi în calitate de concurenţi. Vreau să îi felicit pe toţi cei care au terminat cursa şi pe cei care nu au reuşit, în special pe Alexandru Piţigoi, cel care a fost foarte rapid în aceste două zile. Probele speciale au fost foarte rapide şi, chiar dacă nu sunt fan al vitezelor de peste 200 km/h, pot să spun că mi-a plăcut şi am făcut şi un antrenament util pentru următorul raliu la care participăm, Harghita, care se anunţă şi el foarte rapid. Probabil a fost şi cel mai călduros raliu de când alergăm, însă ne-a plăcut, practicăm acest sport din plăcere şi trebuie să îndurăm orice lucru care încearcă să ne încurce. Felicitări tuturor celor care au făcut acest eveniment posibil şi mulţumiri tuturor celor care au fost alături de noi la Tulcea. Indiferent că este asfalt sau macadam, Raliul Tulcei trebuie să meargă mai departe”, a declarat, la conferinţă de presă de final, Vali Porcişteanu.

Locul secund în clasament a revenit echipajului format din pilotul Sebastian Barbu, care a declarat: „Am fost de fiecare dată entuziasmat să vin la Tulcea, unde am întâlnit oameni deosebiţi, cărora le place motorsportul şi e greu să mai găseşti astfel de oameni, care să înţeleagă acest fenomen. Anul acesta, maşina cu care am participat nu a fost suficient de rapidă pentru a le pune probleme lui Vali (Porcişteanu) sau Dodo (Piţigoi), însă ne-am simţit bine, am câştigat şi o probă la general, ceea ce m-a bucurat. De fiecare dată când am venit, din 2013, acesta a fost obiectivul, să câştig măcar o probă la general în raliul acesta, pentru a călca pe urmele tatălui meu. Am făcut echipaj cu Bogdan Iancu, cel care este un prieten foarte bun al meu de la Sibiu şi pe care îl respect enorm în domeniul acesta şi mi-a făcut mare plăcere să-l am alături de mine. Despre probe, trebuie să recunoaştem că au fost puţin prea rapide din punctul nostru de vedere, al raliştilor.”

În fine, al treilea loc în clasament i-a revenit pilotului Răzvan Trisnevschi, care a declarat: „Am venit la Tulcea de fiecare dată pentru distracţie, pentru plăcerea de a alerga şi, dacă se poate, şi pentru bucuria spectatorilor, încercând să fac maximum de spectacol. Anul acesta a fost o provocare pentru mine, fiind o etapă de asfalt, un asfalt prea curat, cu viteze prea mari pentru gustul meu, căldură a fost un alt challenge şi, nu în ultimul rând, acest raliu a fost debutul soţiei mele în postura de copilot.”

La conferinţa de presă de la etajul 7 al Hotelului Esplanada au mai fost invitaţi Alexandru Piţigoi, pilotul care a condus clasamentul până înaintea probei superspeciale dar şi pilotul Edwin Keleti, nelipsit de la acest raliu, care au fost recompensaţi cu trofee.

„Sunt plăcut impresionat că primesc acest trofeu din partea organizatorilor. Mai rar să fii premiat după ce abandonezi o probă”, a declarat Alexandru Piţigoi, unul dintre cei mai titraţi piloţi de la această ediţie, în timp ce Edwin Keleti a declarat: „Încă o dată vă mulţumesc pentru primirea călduroasă şi surprizele plăcute de care am avut parte aici, la Tulcea, un judeţ şi un oraş pentru care voi rămâne unul dintre ambasadori”.

Clasamente oficiale:

Clasament Campionatul Internaţional de Raliuri:

PORCIŞTEANU Valentin (ROU) / DOBRE Dan (ROU)

Mitsubishi Lancer Evo 9, 0:37:33,6

BARBU Sebastian (ROU) / IANCU Bogdan (ROU)

Ford Fiesta R5, 0:38:44,6

TRISNEVSCHI Răzvan (ROU) / TRISNEVSCHI Manuela (ROU)

Mitsubishi, 0:39:43,7

Clasament FIVA B/CRRVI Regularitate Clasic:

1 ROTARU Vlad Eduard (ROU) / GASPAR Cristian (ROU)

Dacia 1100 (1970), 57,9

2 HATISI Mihai (ROU) / HATISI Mihaela (ROU)

Ford Capri (1970), 91,0

3 HIVER Cristian (ROU) / IANCU Cristian (ROU)

Austin Healey 3000 MkII BT7 (1961), 107,5

Clasament FIVA B/CRRVI Regularitate Sport:

1 STANCIU Gabriel (ROU) / ANGHELEA Bogdan (ROU)

Volvo Amazon GT123 (1967), 23,5

2 BUCOVICEAN Mirela (ROU) / GOLOGAN Georgiana (ROU)

Porsche 911 (1969), 61,7

3 BERTRAND Louis (ROU) / PANEK Cristina (ROU)

Renault R8 Gordini (1969), 219,2

Cireaşa de pe tort: „Ameninţarea” lui Mihai Tănase!

La finalul conferinţei de presă, mai în glumă, mai în serios, vicepreşedintele Consiliu­lui Judeţean Tulcea, Dumitru Mergeani, l-a provocat pe organizatorul Raliului Deltei Dunării, Mihai Tănase: „Mă mir că anul acesta Mihai nu este nervos ca până acum. La precedentele ediţii, imediat după final avea aceeaşi replică: „Gata, e ultima ediţie, m-am săturat, la anul nu mai facem nimic!”, după care mergea două trei zile la pescuit, se calma, ce prindea posta pe facebook, ne enerva pe toţi şi revenea cu alt tonus şi cu planuri pentru următoarea ediţie”.

La o astfel de provocare, Mihai Tănase nu avea cum să rămână dator şi cu mult calm a declarat: „Nu ştiu dacă va mai fi un an viitor!”, replică ce s-a încadrat cumva în tiparul precedentelor, însă de această dată tonul calm a mai adus şi alte precizări.

„Eu îmi doresc pentru ediţia de anul viitor mult mai mult ca anul acesta. Mult mai mult şi pentru asta e nevoie de un efort mult mai mare din partea tuturor celor prezenţi aici şi nu numai. Pentru anul 2018 vreau ca Tulcea să fie în calendarul celor mai importante raliuri din Europa şi pentru acest lucru eu voi face toate eforturile. Nu pentru altceva”, a declarat la finalul conferinţei de presă Mihai Tănase, inima acestui Raliu al Deltei Dunării. Fiecare a înţeles ce a vrut. Traducerea o vom avea în vara anului viitor.