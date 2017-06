Ajuns deja la a noua ediţie, concursul de eseu al celor de la Asociaţia Shakespeare School pentru educaţie a propus tinerilor o temă de un interes major pentru ei: „Jocurile video – pierdere de timp, sau sport al minţii”. Interesul pentru acesta temă s-a reflectat în ecoul deosebit pe care l-a avut concursul, cu circa 3.700 de elevi exprimându-şi părerea, în două secţiuni de vârsta: 11-14 ani şi 14-19 ani. Pentru etapa a doua a concursului au fost selectaţi 12 finalişti de la fiecare secţiune, ce s-au întâlnit pentru proba orală, un interviu cu organizatorii.

„Premiile acordate au fost foarte generoase: câte o tabără de două săptămâni la Londra pentru câştigătorul fiecărei secţiuni, şi încă o tabără pentru profesorul ce a înscris cel mai mare număr de elevi în concurs. Liceul Grigore Moisil din Tulcea se mândreşte cu faptul că, din cele trei premii puse în joc, a obţinut două: pentru eleva Anne-Lisa Maria Zibileanu, la categoria de vârsta 14-19 ani, şi respectiv pentru mine”, a declarat profesoara Violeta Ivanof.

„În cadrul festivității de premiere a concursului în limba engleză Shakespeare School Essay Competition am primit vestea ca sunt marele câştigător. Premiul: ocazia de a merge într-o tabără la University College of London! Aceasta reprezintă oportunitatea nu numai de a lua parte la activități interactive şi la excursii cu importanță culturală, ci şi la cursuri în limba engleză, prin care voi experimenta într-un mod autentic şi sistemul de predare occidental, din care cel al țării noastre încearcă să se inspire. De asemenea, consider că această ocazie mă va ajuta în alegerea unei facultăți în străinătate, întărindu-mi anumite opinii, ori schimbându-mi perspectiva. Mă bucur că informațiile pe care le-am asimilat referitoare la tema eseului, mai precis sporturile digitale, mi-au fost de folos, însă nu aş fi reuşit fără sprijinul şi îndrumările doamnei profesoare de limba engleză Silvia-Mihaela Visterneanu. Aştept cu nerăbdare această tabără în care voi întâlni şi lega prietenii cu tineri din toate colțurile lumii.”, a declarat Anne-Lisa Maria Zibileanu.

Asociaţia Shakespeare School pentru Educaţie, fondată în anul 2011, este o organizaţie nonprofit ce are ca misiune sprijinirea tinerilor talentaţi să îşi urmeze pasiunile prin perfecţionarea limbii engleze şi ajutarea copiilor cu oportunităţi reduse să se dezvolte şi să înveţe limba engleză. Printre proiectele asociaţiei se numără burse de studiu pentru aprofundarea limbii engleze, concursuri de creaţie având ca premii şcoli de vară în Marea Britanie, campanii în licee privind certificările internaţionale cât şi cursuri de engleză predate de peste 200 de voluntari copiilor din cele 30 de centre sociale partenere din Bucureşti şi alte oraşe ale ţării. Asociaţia promovează dezvoltarea tinerilor într-un mediu armonios, organizând şi ateliere de educaţie pentru părinţi.

Concursul Shakespeare School Essay Competition este unul dintre proiectele prin care Asociaţia Shakespeare School pentru Educaţie îşi propune să stimuleze gândirea creativă şi să motiveze tinerii din întreaga ţară să îşi perfecţioneze cunoştinţele de limba engleză. Motto-ul asociaţiei este „Limba engleză deschide oportunităţi” pentru că stăpânirea unei limbi de circulaţie internaţională poate face diferenţa în viitorul tinerilor, facilitându-le accesul spre o educaţie de calitate şi o carieră de succes.