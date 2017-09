Vicepreședintele Consiliului Județean Tulcea, Dumitru Mergeani, a participat, sâmbătă, la deschiderea oficială a Festivalului Borșului de Pește al Deltei Dunării, eveniment organizat, la finalul săptămânii trecute, la Crișan, în inima Deltei.

Evenimentul ajuns deja la a cincea ediție aduce la Crișan din ce în ce mai mulți iubitori ai acestor meleaguri.

Este un festival complex, în care concursurile de gătit sunt completate de spectacole tradiționale ale comunităților locale, dar și de un concurs de canotci pentru juniorii Deltei (o regată de canotci, așa cum o definesc organizatorii).

„Vreau să felicit inițiatorii acestui frumos spectacol al tradițiilor locale pentru modul în care au știut să promoveze valorile locale din inima Deltei Dunării și pentru modul în care au reușit să aducă în prim plan cele mai frumoase povești ale oamenilor locului. Am participat și anul trecut la acest festival și pot să vă spun cu sinceritate că, de la an la an, acest eveniment crește, se dezvoltă și aduce elemente din ce în ce mai interesante“, a transmis vicepreședintele CJ Tulcea, Dumitru Mergeani.

În același context, vicepreședintele Mergeani l-a felicitat pe multiplul campion olimpic Ivan Patzaichin, un fiu al comunei, care susține conceptul de turism lent care se dorește a fi implementat pentru zona Deltei Dunării.