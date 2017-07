Vinerea trecută, cu două zile înainte de începerea festivalului, în sala de şedinţe a Primăriei Tulcea a avut loc conferinţa de presă prilejuită de lansarea proiectului „Săptămânii Filmului Interetnic”, ediţia a XII-a.

„Este un eveniment intrat în tradiţia celor estivale dedicate atât tulcenilor, cât şi turiştilor aflaţi aici în această perioadă. S.F.I. a creat aderenţă de la primele ediţii şi a confirmat între timp că este un eveniment de elită, fiind dedicat în primul rând minorităţilor etnice şi culturale dobrogene. Am văzut că, de la an la an, calitatea prestaţiilor reprezentanţilor organizaţiilor minorităţilor a crescut, semn de competiţie şi orgoliu (în sensul bun!). Programele prezentate sunt din ce în ce mai bune”, a apreciat primarul municipiului, Constantin Hogea.

La rândul său, Cornel Ditcov, preşedintele organizatorului, Asociaţia Centrul European pentru Diversitate, a precizat că elementele de noutate ale ediţiei a XII-a sunt susţinerea financiară acordată de Municipalitate şi „serile fără… nume. Până acum, fiecare seară purta numele unei minorităţi. Anul acesta, însă, am preferat să punem accentul pe filme, căci, în definitiv, festivalul se numeşte «Săptămâna Filmului Interetnic»”.

Au vorbit, apoi, Menat Negivan, secretar al Filialei Tulcea a Uniunii democrate a Tătarilor Turco – Musulmani din România, Dumitru Cernencu, preşedintele Filialei Tulcea a Uniunii Ucrainenilor din România, Nurtean Beigean Mahmudi, din partea Filialei Tulcea a Uniunii Democrate Turce din România, Natalia Neumann, din partea Filialei Tulcea a Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România, Luiza Uţanu, din partea Filialei Tulcea a Uniunii Elene din România.

Proiectul este implementat cu sprijinul financiar al Primăriei Municipiului Tulcea, în sumă de 5.760 de lei, fiind cofinanţat de Asociaţia Centrul European pentru Diversitate cu 1.140 de lei (din totalul de 6.900). La realizarea ediţiei din 2017 au contribuit, de asemenea, organizaţii neguvernamentale şi societăţi comerciale.

Ieri, în prima zi a Săptămânii Filmului Interetnic, pe scena din Piaţa Civică au asigurat momente artistice Ansamblul de copii „Chave zurale”, de la Partida Romilor PRO EUROPA, filiala Tulcea, şi Ansamblul folcloric „Danubius” din Tulcea, seara fiind încheiată cu proiecţia filmului „Occhi chiusi” („Ochi închiși”, Italia, 2015).

În seara aceasta, organizatorii au programat Ansamblul „Artemis”- Uniunea Elenă din România, filiala Sulina, Ansamblul „Hilia peristeria”- Uniunea Elenă din România, filiala Tulcea şi Ansamblul „Apollonas”- Uniunea Elenă din România, filiala Sulina. Va fi proiectat filmul „Peppermint” (Grecia, 1999).