CNAIR a lansat pe 29 aprilie a.c. licitaţia pentru execuţia proiectului Pod suspendat peste Dunăre, în zona Brăila-Smârdan. Potrivit „Economica.net” au fost depuse două oferte până la termenul-limită de 21 august, respectiv: Asocierea Astaldi SpA (Italia) – IHI Infrastructure Systems Co.Ltd.(Japonia) şi cea de-a doua ofertă din partea Asocierii China Communication Construction Company Ltd (China) – China Road and Bridge Corporation (China) – Eptisa Servicios de Ingenieria SL (Spania) – Euro Construct Trading 98 SRL (România) – CCCC Second Harbour Engineering Co Ltd (China) – CCCC Highway Consults Co Ltd (China).

Potrivit CNAIR, lungimea totală a Proiectului este de 23 km şi cuprinde două secţiuni: drumul principal Brăila-Jijila (19 km) şi drumul de legătură cu DN 22 Smârdan-Măcin (4 km). Podul suspendat peste Dunăre, structura principală a Proiectului, va avea o lungime de aproape 2 km, iar lăţimea totală va fi de 31,70 m.

Conform studiului de fezabilitate, valoarea totală a investiţiei depăşeşte 2 miliarde lei, fără TVA.

Podul suspendat peste Dunăre este cuprins în Master Planul General de Transport al României şi face parte din categoria proiectelor de tip ITI.