Azi, de la ora 16.30, pe stadionul Delta din municipiu, echipa locală Delta Dobrogea va primi vizita echipei Unirea Slobozia, colegă de serie în Liga a III-a de fotbal, ba chiar şi vecină de clasament, cele două echipe fiind despărţite în clasament de golaveraj, după trei jocuri disputate, ambele având câte trei puncte în clasament. Totuşi, meciul din această după-amiază nu este un meci de campionat ci unul de cupă, iar potrivit regulamentului doar o echipă merge mai departe în faza următoare a competiţiei, fie după 90 de minute, fie după 120 de minute, fie după lovituri de departajare.

Poate din acest motiv, Federaţia Română de Fotbal a programat meciul de la ora 16.30 şi nu de la 17.00, ca meciurile de campionat, un meci cu prelungiri sau lovituri de la 11 metri fiind posibil şi în meciul de la Tulcea.

O miză de imagine

Pentru echipa tulceană meciul de cupă de azi are o miză doar de imagine, din moment ce, în cazul unei calificări, la Tulcea ar putea ajunge să joace, la începutul lunii viitoare, o echipă din Liga a II-a de fotbal. Dar până atunci adversară este Unirea Slobozia, una dintre echipele care, an de an, pune accent pe această competiţie mai mult decât pe campionat şi asta poate şi pentru că promovarea în Liga a II-a de fotbal nu a fost şi nu este pentru Unirea un obiectiv.

În ceea ce priveşte Delta Dobrogea, la fel, promovarea nu este un obiectiv în acest sezon, ba chiar tulcenii vor juca mai degrabă pentru salvarea de la retrogradare. De aceea, pentru că în campionat nu toate meciurile vor avea miză de trei puncte, Cupa României ar putea deveni obiectivul principal pentru Delta Dobrogea şi, cine ştie, poate încă o echipă din Tulcea va repeta isprava SC Tulcea din urmă cu mai bine de patru decenii şi anume pe 15 mai 1974, atunci când, avându-l în poartă pe actualul său preşedinte, Victor Cojocaru, o echipă tulceană a ajuns în sferturile de finală. A fost eliminată de Politehnica Timişoara lui Dan Păltinişanu, după un meci câştigat cu 1-0 de bănăţeni.

Celelalte meciuri programate astăzi

Tot azi, în cupă se mai dispută meciurile:

CSM Roman – CS Ştiinţa Miroslava

ACS Olimpic Cetate Râşnov – AFC Hărman

CSM Focşani 2007 – CSM Râmnicu Sărat

AS Zimbrul Slobozia Conachi – CS Sporting Lieşti

FC Agricola Borcea – ACS Înainte Modelu

AS Voinţa Biled – AFC Ripensia Timişoara

AFC Unirea Alba Iulia – ACS Industria Galda

AS Unirea Cristuru Secuiesc – CS Sănătatea Servicii Publice Cluj

AS FC Universitatea Cluj – ACS Fotbal Comuna Recea.

Cu detalii de la meci, live pe site şi în ziarul print de vineri.