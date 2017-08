Meciul este programat vineri, 25 august, de la ora 18.00, pe stadionul Delta

La sfârşitul săptămânii trecute, în şedinţa Comitetului de Urgenţă al FRF, a fost aprobată atât componenţa seriilor din Liga a III-a de fotbal cât şi ţintarul meciurilor din turul campionatului. În această ediţie de campionat, Delta Dobrogea Tulcea va debuta pe teren propriu, vineri de la ora 18.00, pe stadionul Delta, contra echipei FCSB, a doua echipă încrisă în campionatele naţionale de clubul bucureştean. Tot vineri mai este programat meciul AS Olimpia Râmnicu Sărat 2010 (Bz) – ACS Sportul Chişcani (Br), iar sâmbătă, de la ora 18.00, se vor disputa meciurile: AS FC Agricola Borcea (CL) – CSA Axiopolis Cernavodă (CT), ACS Victoria Traian (BR) – SC FC Voluntari 2 (IF), FC Viitorul 2 (CT) – AFC Unirea 04 Slobozia (IL), AFC Progresul 1944 Spartac (B) – ACSM Olteniţa (CL), AFC Metalul Buzău (BZ) – ACS Înainte Modelu (CL). ASSCS Farul Constanţa (CT) stă.

Programul turului

ETAPA 2 – 2 septembrie 2017

CSA AXIOPOLIS CERNAVODĂ (CT) – ACS ÎNAINTE MODELU (CL)

SC FCSB 2 (B) – AFC METALUL BUZĂU (BZ)

ACS FC DELTA DOBROGEA TULCEA (TL) stă

ACSM OLTENIŢA (CL) – ASSCS FARUL CONSTANŢA (CT)

ACS SPORTUL CHISCANI (BR) – AFC PROGRESUL 1944 SPARTAC (B)

AFC UNIREA 04 SLOBOZIA (IL) – AS OLIMPIA RÂMNICU SĂRAT 2010 CS (BZ)

SC FC VOLUNTARI 2 (IF) – FC VIITORUL 2 (CT)

AS FC AGRICOLA BORCEA (CL) – ACS VICTORIA TRAIAN (BR)

ETAPA 3 – 9 septembrie 2017

ACS VICTORIA TRAIAN (BR) – CSA AXIOPOLIS CERNAVODĂ (CT)

FC VIITORUL 2 (CT) – AS FC AGRICOLA BORCEA (CL)

AS OLIMPIA RÂMNICU SĂRAT 2010 CS (BZ) – SC FC VOLUNTARI 2 (IF)

AFC PROGRESUL 1944 SPARTAC (B) – AFC UNIREA 04 SLOBOZIA (IL)

ASSCS FARUL CONSTANŢA (CT) – ACS SPORTUL CHISCANI (BR)

ACS FC DELTA DOBROGEA TULCEA (TL) – ACSM OLTENIŢA (CL)

AFC METALUL BUZĂU (BZ) stă

ACS ÎNAINTE MODELU (CL) – SC FCSB 2 (B)

ETAPA 4 – 16 septembrie 2017

CSA AXIOPOLIS CERNAVODĂ (CT) – SC FCSB 2 (B)

ACS ÎNAINTE MODELU (CL) stă

ACSM OLTENIŢA (CL) – AFC METALUL BUZĂU (BZ)

ACS SPORTUL CHISCANI (BR) – ACS FC DELTA DOBROGEA TULCEA (TL)

AFC UNIREA 04 SLOBOZIA (IL) – ASSCS FARUL CONSTANŢA (CT)

SC FC VOLUNTARI 2 (IF) – AFC PROGRESUL 1944 SPARTAC (B)

AS FC AGRICOLA BORCEA (CL) – AS OLIMPIA RÂMNICU SĂRAT 2010 CS (BZ)

ACS VICTORIA TRAIAN (BR) – FC VIITORUL 2 (CT)

ETAPA 5 – 23 septembrie 2017

FC VIITORUL 2 (CT) – CSA AXIOPOLIS CERNAVODĂ (CT)

AS OLIMPIA RÂMNICU SĂRAT 2010 CS (BZ) – ACS VICTORIA TRAIAN (BR)

AFC PROGRESUL 1944 SPARTAC (B) – AS FC AGRICOLA BORCEA (CL)

ASSCS FARUL CONSTANŢA (CT) – SC FC VOLUNTARI 2 (IF)

ACS FC DELTA DOBROGEA TULCEA (TL) – AFC UNIREA 04 SLOBOZIA (IL)

AFC METALUL BUZĂU (BZ) – ACS SPORTUL CHISCANI (BR)

ACS ÎNAINTE MODELU (CL) – ACSM OLTENIŢA (CL)

SC FCSB 2 (B) stă

ETAPA 6 – 30 septembrie 2017

CSA AXIOPOLIS CERNAVODĂ (CT) stă

ACSM OLTENIŢA (CL) – SC FCSB 2 (B)

ACS SPORTUL CHISCANI (BR) – ACS ÎNAINTE MODELU (CL)

AFC UNIREA 04 SLOBOZIA (IL) – AFC METALUL BUZĂU (BZ)

SC FC VOLUNTARI 2 (IF) – ACS FC DELTA DOBROGEA TULCEA (TL)

AS FC AGRICOLA BORCEA (CL) – ASSCS FARUL CONSTANŢA (CT)

ACS VICTORIA TRAIAN (BR) – AFC PROGRESUL 1944 SPARTAC (B)

FC VIITORUL 2 (CT) – AS OLIMPIA RÂMNICU SĂRAT 2010 CS (BZ)

ETAPA 7 – 07 octombrie 2017

AS OLIMPIA RÂMNICU SĂRAT 2010 CS (BZ) – CSA AXIOPOLIS CERNAVODĂ (CT)

AFC PROGRESUL 1944 SPARTAC (B) – FC VIITORUL 2 (CT)

ASSCS FARUL CONSTANŢA (CT) – ACS VICTORIA TRAIAN (BR)

ACS FC DELTA DOBROGEA TULCEA (TL) – AS FC AGRICOLA BORCEA (CL)

AFC METALUL BUZĂU (BZ) – SC FC VOLUNTARI 2 (IF)

ACS ÎNAINTE MODELU (CL) – AFC UNIREA 04 SLOBOZIA (IL)

SC FCSB 2 (B) – ACS SPORTUL CHISCANI (BR)

ACSM OLTENIŢA (CL) stă

ETAPA 8 – 14 octombrie 2017

CSA AXIOPOLIS CERNAVODĂ (CT) – ACSM OLTENIŢA (CL)

ACS SPORTUL CHISCANI (BR) stă

AFC UNIREA 04 SLOBOZIA (IL) – SC FCSB 2 (B)

SC FC VOLUNTARI 2 (IF) – ACS ÎNAINTE MODELU (CL)

AS FC AGRICOLA BORCEA (CL) – AFC METALUL BUZĂU (BZ)

ACS VICTORIA TRAIAN (BR) – ACS FC DELTA DOBROGEA TULCEA (TL)

FC VIITORUL 2 (CT) – ASSCS FARUL CONSTANŢA (CT)

AS OLIMPIA RÂMNICU SĂRAT 2010 CS (BZ) – AFC PROGRESUL 1944 SPARTAC (B)

ETAPA 9 – 21 octombrie 2017

AFC PROGRESUL 1944 SPARTAC (B) – CSA AXIOPOLIS CERNAVODĂ (CT)

ASSCS FARUL CONSTANŢA (CT) – AS OLIMPIA RÂMNICU SĂRAT 2010 CS (BZ)

ACS FC DELTA DOBROGEA TULCEA (TL) – FC VIITORUL 2 (CT)

AFC METALUL BUZĂU (BZ) – ACS VICTORIA TRAIAN (BR)

ACS ÎNAINTE MODELU (CL) – AS FC AGRICOLA BORCEA (CL)

SC FCSB 2 (B) – SC FC VOLUNTARI 2 (IF)

AFC UNIREA 04 SLOBOZIA (IL) stă

ACSM OLTENIŢA (CL) – ACS SPORTUL CHISCANI (BR)

ETAPA 10 – 28 octombrie 2017

CSA AXIOPOLIS CERNAVODĂ (CT) – ACS SPORTUL CHISCANI (BR)

AFC UNIREA 04 SLOBOZIA (IL) – ACSM OLTENIŢA (CL)

SC FC VOLUNTARI 2 (IF) stă

AS FC AGRICOLA BORCEA (CL) – SC FCSB 2 (B)

ACS VICTORIA TRAIAN (BR) – ACS ÎNAINTE MODELU (CL)

FC VIITORUL 2 (CT) – AFC METALUL BUZĂU (BZ)

AS OLIMPIA RÂMNICU SĂRAT 2010 CS (BZ) – ACS FC DELTA DOBROGEA

TULCEA (TL)

AFC PROGRESUL 1944 SPARTAC (B) – ASSCS FARUL CONSTANŢA (CT)

ETAPA 11 – 04 noiembrie 2017

ASSCS FARUL CONSTANŢA (CT) – CSA AXIOPOLIS CERNAVODĂ (CT)

ACS FC DELTA DOBROGEA TULCEA (TL) – AFC PROGRESUL 1944 SPARTAC (B)

AFC METALUL BUZĂU (BZ) – AS OLIMPIA RÂMNICU SĂRAT 2010 CS (BZ)

ACS ÎNAINTE MODELU (CL) – FC VIITORUL 2 (CT)

SC FCSB 2 (B) – ACS VICTORIA TRAIAN (BR)

AS FC AGRICOLA BORCEA (CL) stă

ACSM OLTENIŢA (CL) – SC FC VOLUNTARI 2 (IF)

ACS SPORTUL CHISCANI (BR) – AFC UNIREA 04 SLOBOZIA (IL)

ETAPA 12 – 11 noiembrie 2017

CSA AXIOPOLIS CERNAVODĂ (CT) – AFC UNIREA 04 SLOBOZIA (IL)

SC FC VOLUNTARI 2 (IF) – ACS SPORTUL CHISCANI (BR)

AS FC AGRICOLA BORCEA (CL) – ACSM OLTENIŢA (CL)

ACS VICTORIA TRAIAN (BR) stă

FC VIITORUL 2 (CT) – SC FCSB 2 (B)

AS OLIMPIA RÂMNICU SĂRAT 2010 CS (BZ) – ACS ÎNAINTE MODELU (CL)

AFC PROGRESUL 1944 SPARTAC (B) – AFC METALUL BUZĂU (BZ)

ASSCS FARUL CONSTANŢA (CT) – ACS FC DELTA DOBROGEA TULCEA (TL)

ETAPA 13 – 18 noiembrie 2017

ACS FC DELTA DOBROGEA TULCEA (TL) – CSA AXIOPOLIS CERNAVODĂ (CT)

AFC METALUL BUZĂU (BZ) – ASSCS FARUL CONSTANŢA (CT)

ACS ÎNAINTE MODELU (CL) – AFC PROGRESUL 1944 SPARTAC (B)

SC FCSB 2 (B) – AS OLIMPIA RÂMNICU SĂRAT 2010 CS (BZ)

FC VIITORUL 2 (CT) stă

ACSM OLTENIŢA (CL) – ACS VICTORIA TRAIAN (BR)

ACS SPORTUL CHISCANI (BR) – AS FC AGRICOLA BORCEA (CL)

AFC UNIREA 04 SLOBOZIA (IL) – SC FC VOLUNTARI 2 (IF)

ETAPA 14 – 25 noiembrie 2017

CSA AXIOPOLIS CERNAVODĂ (CT) –

SC FC VOLUNTARI 2 (IF)

AS FC AGRICOLA BORCEA (CL) – AFC UNIREA 04 SLOBOZIA (IL)

ACS VICTORIA TRAIAN (BR) – ACS SPORTUL CHISCANI (BR)

FC VIITORUL 2 (CT) – ACSM OLTENIŢA (CL)

AS OLIMPIA RÂMNICU SĂRAT 2010 CS (BZ) stă

AFC PROGRESUL 1944 SPARTAC (B) –

SC FCSB 2 (B)

ASSCS FARUL CONSTANŢA (CT) – ACS ÎNAINTE MODELU (CL)

ACS FC DELTA DOBROGEA TULCEA (TL) – AFC METALUL BUZĂU (BZ)

ETAPA 15 – 02 decembrie 2017

AFC METALUL BUZĂU (BZ) – CSA AXIOPOLIS CERNAVODĂ (CT)

ACS ÎNAINTE MODELU (CL) – ACS FC DELTA DOBROGEA TULCEA (TL)

SC FCSB 2 (B) – ASSCS FARUL CONSTANŢA (CT)

AFC PROGRESUL 1944 SPARTAC (B) stă

ACSM OLTENIŢA (CL) – AS OLIMPIA RÂMNICU SĂRAT 2010 CS (BZ)

ACS SPORTUL CHISCANI (BR) – FC VIITORUL 2 (CT)

AFC UNIREA 04 SLOBOZIA (IL) – ACS VICTORIA TRAIAN (BR)

SC FC VOLUNTARI 2 (IF) – AS FC AGRICOLA BORCEA (CL)