Propunerea unui parteneriat între orașul Tulcea și Chalkidona, orașul în care a trăit Alexandru cel Marek, a venit în cadrul unei întâlniri oficiale între autoritățile tulcene și o delegație din Grecia, ajunsă la Tulcea în contextul unui proiect imlementat de Tineretul Elen din Tulcea, finanțat de Consiliul Județean Tulcea.

Este vorba despre o înfrățire între Tulcea, un oraș cu o istorie deosebită și Chalkidona, locul unde pot fi văzute, spun delegații greci, edificii care fac referire la momentul eliberării Salonicului (1912).

Relația dintre județul nostru și regiunea din Grecia a fost stabilită prin intermediul Asociației Tineretul Elen din Tulcea, coordonată de tulceanul Ciprian Pelivan.

Discuțiile au fost purtate ieri dimineață, la sala Dobrogea a Consiliului Județean Tulcea, acolo unde a avut loc o întâlnire între autoritățile tulcene și o delegație din Grecia, din care fac parte Ioannis Ioannidis (trezorier Uniunii Asociațiilor Culturale din Salonic) și Ioannis Koritsidis (secretar general al Asociației „Călători prin Secole“, consilier local Neoi Epivates).

„Noi, cei din Consiliul Județean Tulcea, am avut întotdeauna o colaborare exemplară cu reprezentanții comunităților elene din municipiu, dar și din județ și am sprijinit și încurajat, în limita posibilităților legale, toate expresiile culturii tradiționale a grecilor prezenți aici, în Nordul Dobrogei. Chiar în acest an am sprijinit financiar două proiecte depuse de reprezentanții Comunității Elene din municipiu, respectiv de Tineretul Elen din Tulcea, prin care facilităm schimburi de experiență, punerea în valoare a moștenirii culturale a grecilor și încercăm să atragem atenția asupra frumuseții tradițiilor grecilor din județul nostru”, a transmis Vasile Strat.

Despre aceste proiecte a vorbit și vicepreședintele Consiliului Județean Tulcea, Dumitru Mergeani, care a subliniat aportul lui Ciprian Pelivan, președinte al Asociației Tineretul Elen din Tulcea, „care reușește să creeze punți de legătură dintre grecii din județul Tulcea și cei din patria mamă”.

„Prin muzică și dans, tinerii din cadrul asociației coordonate de Ciprian Pelivan promovează frumusețile tradițiilor grecești aici, în Tulcea, dar și cele ale județului nostru peste hotare. A fost alături de noi atunci când am avut delegații din Vietnam, din China și a încântat partenerii noștri din alte state cu spectacolele oferite de tinerii artiști“, a spus Dumitru Mergeani

La rândul său, Ioannis Koritsidis a vorbit despre frumusețea acestui colț de țară, dar și despre dezvoltarea orașului Tulcea, care arată, spune domnia sa, ca un oraș într-adevăr european.

„Este al treilea an în care colaborăm foarte frumos cu Tineretul Elen din Tulcea și vreau să insist asupra faptului că, prin dansurile tradiționale, tinerii tulceni reușesc să promoveze și județul Tulcea în spectacolele organizate în Grecia“, a spus secretarul general al Asociației „Călători prin Secole“, Ioannis Koritsidis.

Ideea a fost completată de colegul său, Ioannis Ioannidis, care a vorbit despre modul în care reprezentanții tulceni ai Tineretului Elen se implică pentru a promova comunitatea din Izvoarele, dar și întreg județul Tulcea.

Mai mult, domnia sa a vorbit despre o posibilă înfrățire între orașul Tulcea și Chalkidona, orașul în care a trăit Alexandru cel Mare și în care pot fi văzute, de asemenea, edificii care fac referire la momentul eliberării Salonicului (1912).

***

Prezenţa grecilor pe teritoriul dobrogean este asociată cu întemeierea coloniilor greceşti de pe linia Pontului Euxin, a căror principală activitate era navigaţia şi comerţul, toate având legături de natură diversă cu cetatea Aegyssus.

În 1864, grecii sunt menţionaţi de geologul K. F. Peters care scria că oraşul Tulcea „avea 300.000 de locuitori, cei mai mulţi şi cei mai bogaţi fiind grecii”. Drept mărturie stau şi acum biserica, mormintele greceşti din curtea lăcaşului de cult, vechile case ale grecilor, rămase nedemolate.

Biserica „Buna Vestire” sau Biserica Greacă, construită între 1848 şi 1869 pe locul unei alte biserici din lemn, ridicată de comunitatea elenă încă din 1835, a fost reşedinţă episcopală cu rang de mitropolie greacă. Două dintre casele greceşti reprezentative pentru comunitatea elenă din Tulcea sunt Casa Antipas (str. Buna Vestire colţ cu Victoriei) – monument istoric de la sfârşitul secolului al XlX-lea şi Casa Avramide – construită de industriaşul Alexe Avramide, fiind la vremea ei cea mai frumoasă casă din oraş, devenind ulterior sediu al Muzeului „Delta Dunării”.

Sala Elenă (str. Trandafirilor nr.3) este un edificiu cu o istorie aparte. Clădirea a fost iniţial destinată educaţiei, funcţionând ca şcoală de fete şi băieţi cu predare în limba maternă. Ulterior a devenit un spaţiu cu valenţe sociale, aici fiind organizate activităţi culturale diverse, baluri, ceaiuri, manifestări filantropice, fiind chiar împrumutată altor organizaţii în scopuri similare, deoarece era cea mai spaţioasă din oraş.