Reprezentanta Tulcei în lotul României, categoria F 10, la Campionatul European de Şah pentru juniori – Mamaia 2017 are, cel puţin până înaintea rundei VI, o contribuţie majoră la evoluţia pe ansamblu a reprezentativei României la acest campionat. Maria Pufleni are privilegiul de a face echipă cu cele mai valoroase fete de vârsta ei, printre care: Maria-Lia Alexandra (candidat de maestru) – campioană naţională 2017, vicecampioană europeană-Praga 2016, Ştefania Sălăjan – vicecampioană naţională 2017, Maria Fileru – medaliată cu bronz 2017, Bianca-Ioana Chicăroşie – vicecampioană europeană, Batumi (Georgia) 2014, Ariana-Roxana Ciocan – campioană naţională 2014; copii extrem de talentaţi din rândul cărora face parte şi Maria Pufleni, în luptă cu cei mai valoroşi copii în şah, din toată Europa.

Până la runda V, reprezentanta Rusiei, Veronica Shubenkova, este singura care a acumulat maximum de puncte (5 puncte), sportivele românce Maria Lia-Alexandra şi Maria Fileru au câte 4 puncte, urmate de Bianca-Ioana Chicăroşie şi Ştefania Sălăjan, câte 3,5 puncte şi Maria Pufleni, 3 puncte.

Marius Sarighioleanu, şeful clubului „Logic Delta”, la care este legitimată Maria Pufleni: „Până în prezent, evoluţia sportivelor românce este mulţumitoare, toate aceste jucătoare se menţin în lupta pentru un loc pe podium, cu excepţia Arianei-Roxana Ciocan, care are în prezent doar 2 puncte. În runda a VI-a, Maria joacă la masa 14 din 47 şi, dacă va reuşi să treacă de campioana Uniunii Europene, Petya Karaivanova, atunci Maria intră în lupta pentru primele 10 sportive din Europa. Am mare încredere în Maria că va reuşi să obţină rezultate frumoase la acest Campionat European, chiar dacă este la prima ei participare la o competiţie de asemenea nivel”.

La Campionatul European de la Mamaia, la categoria de vârstă F 10, sunt înscrişi 93 de sportivi din 35 de ţări europene, iar România este prezentă cu 13 sportive, copile cu rezultate de excepţie pe plan naţional şi internaţional. Festivitatea de închidere a competiţiei va avea loc pe 15 septembrie.