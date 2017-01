Școlile din mediul rural se pot înscrie în competiția „Let’s Be ECO!”, aflată anul acesta la prima ediţie şi iniţiată de „Let’s Do It, Romania!”, în parteneriat cu Garda Națională de Mediu.

Scopul proiectului este susținerea comu­nităților din mediul rural prin reutili­zarea resurselor. În cadrul proiectului vor fi distribuite peste 280 birouri și aproximativ 600 de calculatoare sau laptop-uri. Cele mai implicate 40 de școli vor primi aproximativ 15 calculatoare sau laptopuri și şapte birouri.

