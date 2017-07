Ieri, în sala de festivităţi a Palatului Copiilor din Tulcea a avut loc şedinţa publică de repartizare a elevilor de etnie romă pe locurile speciale din învăţământul liceal. Potrivit inspectorului şcolar pentru minorităţi, profesorul Gabriel Stoica, pentru locurile speciale pentru romi au fost primite un număr de 30 de recomandări pentru elevi atât din municipiu cât şi din judeţ.

„Avem un număr de 27 de elevi care au obţinut note peste 6 la Evaluarea Naţională şi care ar fi putut intra la liceu şi fără să opteze pentru aceste locuri speciale. Mai mult, avem o elevă foarte bună, Alexandra Elena Simion, înscrisă în acest program chiar dacă are nota 9,11 iar cu note aproape de 9 mai sunt câţiva elevi. Pe lângă cei 27 de elevi mai avem, e adevărat, trei elevi fără Evaluarea Naţională dar pentru care s-au alocat locuri la liceu pentru că aceasta este o măsură de încurajare a continuării studiilor de către elevii aparţinând minorităţii rome”, a declarat inspectorul şcolar Gabriel Stoica.

Dacă anul trecut au fost aproape patruzeci de elevi repartizaţi pe locurile speciale pentru romi, anul acesta numărul a scăzut sub 30. Totuşi, anul acesta nivelul notelor a crescut foarte mult!

„Spuneam şi mai înainte că avem elevi foarte, foarte buni în această generaţie, probabil cea mai bună dintre toate de până acum. Iar satisfacţia mea ca inspector şcolar este cu atât mai mare cu cât, pentru prima dată de când se asigură aceste locuri speciale pentru romi avem nu unul cu trei elevi care au optat pentru profilul învăţător-educator la Liceul Pedagogic”, a mai declarat profesorul Gabriel Stoica.

Cea mai mare notă cu care s-a intrat pe aceste locuri speciale este a elevei Alexandra Elena Simion care a optat pentru profilul matematică-informatică de la Liceul Grigore Moisil. „Îmi place Matematica, am participat şi la Olimpiadă şi de aceea am avut această opţiune, însă cel mai mult a contat faptul că foştii mei colegi de la Şcoala Alexandru Ciucurencu vor fi din toamnă moisilişti”, a declarat absolventa cu cea mai mare notă participantă la repartizarea de ieri. Şi Alexandra Elena Gheorghe, cu o notă foarte aproape de 9 a optat pentru un liceu bun din Tulcea, Colegiul Dobrogean Spiru Haret, însă pentru profilul ştiinţe sociale: „Eu am optat pentru ştiinţe sociale şi pentru Spiru Haret pentru că aici sper să învăţ cât mai multe limbi străine. Îmi doresc foarte mult să lucrez în domeniul turismului, să pot vedea locuri noi şi să cunosc oameni din toată lumea”.

La şedinţa publică de repartizare a elevilor de etnie romă pe locurile speciale din învăţământul liceal a participat şi Anca Luca din partea Prefecturii Tulcea, precum şi Niculina Iosif, preşedintele filialei tulcene a Partidei Romilor.