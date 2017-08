Azi, de la ora 18.00, pe stadionul Delta din Tulcea, echipa locală de fotbal Delta Dobrogea va debuta în noul sezon de Liga a III-a contra unei echipe cu… firmă: FCSB Bucureşti. Chiar dacă este echipa a doua a clubului bucureştean, formată în special din jucători de rezervă sau de perspectivă, totuşi un meci cu FCSB nu e un meci uşor pentru nicio echipă din serie, cu atât mai puţin pentru Delta Dobrogea de azi şi asta pentru că: „Începem acest sezon cu doar 13 jucători în lot şi cu speranţa că vom reuşi să mai legitimăm de luni încolo măcar doi-trei jucători. Avem la acest moment în lot un portar, Gălăvan, şi 12 jucători de câmp respectiv Muşea, Apetrei, Dragne, Nejneru, Iliescu, Matei, N. Creţu, Cristea, Moise, Roman, Ghenciu şi Tudorache. Mai avem discuţii cu un portar de la Dinamo, Burci, şi cu un mijlocaş care ar putea veni chiar vineri înaintea meciului cu FCSB, Aioanei. Şi cam atât. În rest, vom completa foaia de joc la meciul cu FCSB cu nişte jucători juniori de la club”, a declarat Mihai Guliu, antrenorul echipei.

Faţă de anul trecut, în această ediţie de campionat lupta pentru promovare se anunţă mult mai dură, dar din moment ce acest obiectiv nu este unul al echipei Delta Dobrogea partea superioară a clasamen­tului e mai puţin interesantă ca cea inferioară.

„Nu am spus niciodată că obiectivul echipei este evitarea retrogradării şi nu am să spun acest lucru nici acum chiar dacă pornim la drum cu un lot foarte redus numeric, în care se regăsesc şi trei-patru jucători cu statut de rezervă din punctul meu de vedere. Împreună cu cei din conucerea clubului şi cu finanţatorii va trebui să găsim soluţii şi imediate şi de perspectivă pentru a completa acest lot şi a juca de la egal la egal cu echipele din serie”, a mai declarat Mihai Guliu.

Tot astăzi, în seria a II-a a Ligii a III-a de fotbal mai este programat meciul AS Olimpia Râmnicu Sărat 2010 (Bz) – ACS Sportul Chişcani (Br), iar mâine, sâmbătă de la ora 18.00, se vor disputa meciurile: AS FC Agricola Borcea (CL) – CSA Axiopolis Cernavodă (CT), ACS Victoria Traian (BR) – SC FC Voluntari 2 (IF), FC Viitorul 2 (CT) – AFC Unirea 04 Slobozia (IL), AFC Progresul 1944 Spartac (B) – ACSM Olteniţa (CL), AFC Metalul Buzău (BZ) – ACS Înainte Modelu (CL) iar ASSCS Farul Constanţa (CT) stă.