Mihai Gălățan este de aproape 10 ani actor al Teatrului Jean Bart, unde a inter­pretat roluri în peste 40 de piese, una dintre ele fiind scrisă chiar de el, „O zi din viața la niște oameni“. Îndrăgostit de melea­gu­rile natale, spune că are „o nostalgie a orașului în care trăiește“ și că se identifică profesional cu Teatrul Jean Bart.

Teatrul, un vis devenit realitate

Mihai a vrut de mic copil să dea la teatru, fiind în clasa I un fan al emisiunii Teatru TV, de luni seara, unde l-a des­co­perit pe Horațiu Mălăele, în Scapino și apoi în Sinucigașul. Îndrăgostit de Mălăele, a insistat pe lângă mama sa pentru a merge la premiera filmului „Această lehamite“, de Mircea Daneliuc, film scos imediat după Revoluție, în care „Mălăele nu era ăla pe care îl știam eu, vorbea urât, zicea prostii, era puțin cam jenant pentru mine. Dar pe atunci m-am virusat pentru prima oară“.

La modul serios, a început să se gân­dească la cariera de actor la sfârșitul gimna­ziului, și chiar dacă avea senzația că oricum n-o să dea la Teatru, îi plăcea să viseze la asta. Visul s-a transformat în hotărâre în momentul în care a văzut câteva piese la Teatrul Urmuz. Prima piesă văzută „pe viu“ a fost lucrarea de licență a unei clase de la Hyperion, actori care ulterior au fost incluși în echipa Teatrului Urmuz. La acestea s-au adăugat și recitalurile de poezie de la muzeu: „Venise Ion Caramitru, eu eram în liceu, și a făcut un recital de Eminescu, care mi s-a părut fascinant. Am zis gata, asta o să fac și m-am pregătit pentru admitere, ca un hobby: aveam mereu o carte de poezii, citeam și interpretam și, în momentul în care am dat admiterea, am fost destul de bine pregătit. Inițial, mă gândeam să dau la București dar după ce am dat la Constanța și am văzut că am intrat, m-am răzgândit. A fost un pic de prostie din partea mea, pentru că m-am mobilat interior să cred că Bucureștiul e nasol, dar a fost până la urmă o alegere afectivă: era Constanța, oraș pe care îl știam, aproape de casă, deja trecusem prin focurile unei admiteri, nu mai aveam chef de alta, mai ales că veneau toate după bac și am rămas la Constanța. Mai târziu mi-a părut rău, că ar fi trebuit măcar să încerc”, își amintește Mihai.

Față de perioada facultății are senti­men­te amestecate: a fost frumos și rău totodată, dar amintirile frumoase se cațără în spinarea celor urâte. Fiind foarte timid și cu o fobie față de autoritate, în momentul când i se cerea ceva și trebuia să facă, și anume să fie volubil, să vorbească tare, se închidea în sine. „La un moment dat, când se apropia sesiunea din semestrul I, aveam o scenă, când trebuia să fac, din Cel mai iubit dintre pământeni, scena securistului, și mi-a fost foarte greu. Trebuia să mă enervez și nu puteam. În teatru sunt două modalități de a ajunge la ce-ți trebuie prin interior: prima, gândindu-te la datele personajului, care îi sunt motivele sau, a doua, în exterior, dacă personajul trebuie să aibă draci, trebuie să înfing niște pumni într-un perete, și efectiv, pe mine, Mihai, să mă ia toți dracii. Și astfel voi putea să intru în pielea personajului. Profesoara m-a pus să mă iau la trânte cu un coleg, să facem lupte și în timpul acela să dăm textul. Asta m-a încălzit, după care ne-a pus pe scenă și mi-a ieșit personajul. Acum se împlinesc zece ani de când am terminat facultatea și privind înapoi, pot spune că a fost o perioadă în regulă“.

Înainte de licență, aflând că se deschisese Teatrul Jean Bart, s-a prezentat la concurs, în momentul în care se punea în scenă Nunta lui Figaro. A aflat că a luat concursul înainte de examenul de licență, așa că și-a început viața de actor, cu repetiții la teatru, exact când își dădea și examenul.

Clovn la petrecerile pentru copii

Drumul nu a fost ușor în cariera de actor, pentru că în acea perioadă la teatru plutea o ușoară incertitudine, având senzația că proiectul următor va fi și ultimul. După cele două proiecte de început de la Jean Bart, Nunta lui Figaro și Steaua fără nume, nu prea se știa ce se va întâmpla mai depar­te, dacă mai sunt bani pentru producții, așa că s-a hotărât să plece la București. Timp de trei luni, s-a străduit să-și facă un rost în capitală. Printr-o colegă, a făcut o piesă de teatru într-un bar și, pentru a se întreține, făcea petreceri de copii. „Făceam diverse personaje, eram fie clovni, fie pirați, în săli de grădiniță, acasă la oameni sau în centre de distracții pentru copii. Era un specific la actorii care făceau astfel de petreceri, că aveau vocea praf. Copilul are cea mai bună emisie de pe pământ, așa ar trebui să aibă și actorii. Și cu vocile lor, te rupeau în două. Mi-am dat seama că e bine să mă folosesc de vocea și energia lor, și îi puneam să urle, să sară și în final oboseau, moment în care puteam să-mi fac și eu numărul. Făceam diverse competiții cu ei, umflam baloane, dansam rățușca, ghici­tori, magie. Aveam succes și la copii, dar mai ales la părinți“, își amintește Mihai.

Episodul București nu a fost unul reușit, așa că s-a întors acasă cu o mare bucurie. A urmat o perioadă foarte productivă, stagiunea 2010 și 2011, când s-au pus în scenă foarte multe piese la Jean Bart: Sluga la doi stăpâni, D’ ale carnavalului, Cocoșelul neascultător, Căsătoria, Woyzeck… „Am lucrat foarte mult în acei ani. Profesional am învățat foarte mult aici, în teatru, practic calificare la locul de muncă.

La momentul acesta pot spune că aș mai pleca din Tulcea doar pentru a colabora, într-un film, sau piesă de teatru, dar de plecat definitiv nu poate fi vorba. Au venit recent niște prieteni din București și stăteam cu ei pe faleză, la Dunăre și mă gândeam că eu am nostalgia orașului în care locuiesc. E foarte frumos aici, îmi place Tulcea la nebunie“, spune Mihai.

Actor şi dramaturg

Din copilărie a apărut și pasiunea pentru scris. Fiind un copil sedentar, nu prea ieșea din casă și, din cauza asta, și-a dezvoltat o lume interioară. „Dacă în exterior poate nu aveam voie să fac unele lucruri sau trebuia să cer voie, pentru ce era în capul meu, nimeni nu-mi cerea socoteală. Astfel că făceam benzi desenate, scriam poezioare, textulețe.. Prin clasa a X-a, când m-am apucat și de citit, am început și să scriu, în felul meu de adolescențel. Aveam mare ciudă pe Eliade, pentru că citisem Romanul adolescentului miop, pe care îl scrisese în perioada în care era cam de vârsta mea și mă ofticasem pe el, că scria așa de bine“. Așa că a încercat și el să scrie. La început o povestire, Grigore, de la care a pornit ulterior piesa de teatru Orașul. După care, în facultate, o povestioară fantastică publicată într-o revistă din Constanța, Neliniști metafizice, pe care a folosit-o tot în piesa Orașul. „Am mai scris și alte piese de teatru, iar într-un moment de maximă supărare, într-un low point al vieții mele, am scris „O zi din viața la niște oameni“. Am scris-o pentru a mă răcori, dar nu m-am gândit niciodată că va fi montată, pentru că spre deosebire de Orașul, care mustește de profunzimi, e scrisă într-o manieră mai simpluță“.

Nu a făcut lobby să se monteze piesa, dar în momentul în care regizorul Aurel Palade urma să facă un proiect de sală mică, pe o scenografie minimă, s-a pus și problema realizării acestei piese. Inițial, nu a fost de acord, pentru că personajul principal al piesei era chiar autorul, și acestui alter ego i se întâmplă „numai prostii“. Dar până la urmă, regizorul l-a convins, piesa a fost rescrisă, scenele mai legate și așa a ieșit „O zi din viața din viața la niște oameni..“

„N-am avut niciodată pretenția că este o piesă valoroasă, era o joacă, dar în vara anului 2015, după stagiune, au venit niște critici de la București și au fost impresio­nați de piesa mea, au apărut multe cronici. Dacă de celelalte piese prezentate vorbeau cât de cât ok, despre a mea totul era ok: imaginație, tinerețe, naturalețe. Nu ne-a venit să credem“, își amintește Mihai.

Ulterior, echipa teatrului s-a calificat cu această piesă la Festivalul de comedie din București al Teatrului de Comedie, unde au fost alese cele mai bune 13 comedii din țară. A mai participat la Festivalul Theaterstock Bacău, un festival mamut cu foarte multe piese invitate, dar și la Festivalul Național de Comedie din Galați, piesa deținând recordul pentru Teatru Jean Bart în ceea ce privește invitația de participa la festivalurile din țară.

Îmi place mâncarea, să ies în oraș, să mă distrez, să mă dau cu bicicleta, îmi place să joc.

Nu-mi place când oamenii sunt răi. Când am intrat în facultate, eram de o naivitate crasă. Până la 18 ani, am trăit într-o bulă, practic. Habar n-aveam că este posibil ca atunci când oamenii zic ceva, să se gândească la cu totul altceva. Mi-am dat seama ulterior că acest lucru face parte din mapa de existență a meseriei mele. M-am dat seama că unii oameni sunt profitori. Sigur că am cunoscut și oameni de o mare calitate, dar și speculatori de doi bani.