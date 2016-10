Mihail Moruzov – Agentul 125 – acoperit la Brigada Specială de Siguranță din Tulcea

O telegramă expediată de directorul Iancu Panaitescu, la 23 septembrie 1908, către Athanasiu, prefectul orașului Tulcea, pare a fi atestarea documentară că Mihail Moruzov a făcut parte din prima echipă de agenți a Brigăzii Speciale de Siguranță din Tulcea (BSST): „La orele 11.20, diseară, pornesc agenții G. Nicolae, M, Ștefan Ionescu și V[alerian] Schima. Ar fi bine să înaintezi raport imediat pentru organizarea unei Brigăzi de Siguranță, cum am vorbit, având ca șef pe C.I. Mandragiu” [1]. Sub inițiala „M” stă ascuns numele agentului Mihail Moruzov. La 13 mai 1918, la Ismail, Mihail Moruzov confirma: „De la 1 noiembrie 1908, am organizat şi condus diferite servicii de siguranţă, în ţară şi străinătate, însărcinate de Direcţiunea Siguranţei Generale şi Marele Stat Major al Armatei” [2]. Utilizarea în telegramă a denumirii de agenți arată că, la acea dată, Mihail era deja angajatul Direcției Poliției și Siguranței Generale a Statului fără a îndeplini vârsta minimă legală de 21 ani necesară ocupării unui asemenea post [3].

Sorin Aparaschivei

Nicolae C. Ariton

