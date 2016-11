La 7 noiembrie 1910, în ajunul aniversării celor 20 de ani, soldatul Mihail Moruzov a primit la cazarmă vizita comisarului Dumitru D. Floru. Raportul întâlnirii surprinde starea sufletească a tânărului, precum și discuțiile cu privire la reorganizarea Brigăzii Speciale de Siguranță Tulcea: „Domnule Director [Iancu Panaitescu], Primind scrisoarea D-voastră am căutat să întâlnesc pe M[ihail Moruzov], pe care abia ieri l-am putut vedea [7 nov.], când s-a arătat foarte rece și descurajat pentru faptul că a fost luat în armată. I-am arătat pasajul din scrisoarea D-voastră privitor la intervenția făcută pentru el și a rămas foarte surprins văzând că el cu o asemenea protecție a fost luat, și alții care nu aveau nici pe sfert scutiți. Îmi spunea că v-a scris o scrisoare într-un moment de mare revoltă sufletească prin care arată cu nu mai e dispus a ne servi. Văzându-i această hotărâre, am căutat să-l împac sfătuindu-l de a vă servi înainte, căci tot veți face ceva pentru a-l scăpa și acum. Am reușit nu tocmai ușor de a-l convinge, însă, după cum și D-voastră îl cunoașteți destul de bine, nu cred că această convingere să-i fie de lungă durată dacă nu i se va putea face ceva.

Sorin Aparaschivei