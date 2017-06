Şedinţa Consiliului Consultativ al ADI ITI Delta Dunării de luni după amiază, la care au participat şi o serie de oficiali ai Comisiei Europene, printre care şi Carsten Rasmussen, șeful Unității pentru România în cadrul Direcției Generale pentru Politică Regională și Urbană, s-a vrut, şi probabil s-a reuşit a fi, o radiografie la zi a imple­mentării Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, un document important adoptat de Guvernul României în august 2016 şi care se bucură de suportul financiar al Comisiei Europene. Rod al preocupărilor autorităţilor judeţene tulcene din ultimii 5 ani, Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării se întinde până în anul 2030, aşa cum a fost elaborată de Ministerul Dezvoltării Regionale cu suportul experţilor Băncii Mondiale, iar pentru prima sa etapă de implementare alocarea estimativă se ridică la 1,2 miliarde euro pentru perioada de programare europeană 2014-2020. Pentru că suntem la mijlocul anului 2017 iar la finalul anul viitor sunt condiţionalităţi de contractare pe sumele prealocate la un ni­vel rezonabil, de circa 50%, „radiografia” de ieri a fost cel mai bun lucru care se putea întâmpla, cu bune şi cu rele.

Carsten Rasmussen: Viteza de deplasare este prea mică

Comisia Europeană, inspirată din succesul Strategiei de Dezvoltare a Mării Baltice, a instituit pentru această perioadă de programare a fondurilor europene o politică de dezvoltare integrată a unor zone din fiecare ţară membră. Practic, în această perioadă de programare 2014-2020, fiecare ţară din Uniunea Europeană are câte o strategie de dezvoltare integrată a unui teritoriu, mai mic sau mai mare, prin intermediul unui instrument teritorial de investiţii multisectorial. Altfel spus fiecare ţară europeană cu ITI-ul ei. Tulcea are norocul să fie un judeţ al României, ţară ce dă comisarul european pentru dezvoltare regională, Corina Creţu, iar acest lucru ar trebui să fie un avantaj, iar pe de altă parte Tulcea mai are şi norocul să fie judeţul în care această strategie acoperă aproape tot teritoriul administrativ, o parte a strategiei, mult mai mic, fiind aplicabilă şi în judeţul vecin, Constanţa. În cuvântul său de final, înainte de concluziile întâlnirii de luni după amiază de la Sala Mihail Kogălniceanu, Carsten Rasmussen, șeful Unității pentru România în cadrul Direcției Generale pentru Politică Regională și Urbană, s-a arătat nemulţumit de „viteza de deplasare” a ITI Delta Dunării şi a cerut autorităţilor de management prezente „mai multă flexibilitate pentru această zonă unică în România”. Flexibilitatea cerută de oficialul european a fost sugerată după ce mai multe neconcordanţe între punctele strategiei şi programele naţionale au fost menţionate de cei prezenţi, concluzia fiind acea că unele nevoi de investiţii nu au corespondent în programele naţionale, deşi sunt prevăzute în Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării.

„Să nu ne mai spuneţi niciodată că nu se poate pentru că nu vrea Comisia!”

Flexibilitatea cerută de oficialul euro­pean autorităţilor de management prezente şi faptul că acest teritoriu pentru care se vrea dezvoltare integrată trebuie să aibă parte de un tratament specific a fost un bun prilej pentru coordonatorul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară – Instru­men­tul Teritorial de Investiţii (ADI ITI) Delta Dunării, Doina Surcel să afirme la un moment dat: „Aţi auzit acum punctul de vedere al Comisiei Europene: să nu ne mai spuneţi niciodată că nu se poate pentru că nu vrea Comisia!”. Evident o afirmaţie care a stârnit de o parte a mesei zâmbete largi, însă de altă parte a mesei, nu. De altfel, coordonatorul ADI ITI Delta Dunării, Doina Surcel, a mai afirmat în timpul intervenţiilor sale că cele mai multe dintre problemele identificate şi care nu doar că au micşorat „viteza de deplasare” a ITI Delta Dunării, ba chiar au ţinut în loc această Strategie au fost semnalate de nenumărate ori autorităţilor de manage­ment româneşti, însă în unele cazuri au fost şi răspunsuri de genul celui de mai sus: „nu se poate pentru că nu vrea comisia”.

ITI Delta Dunării îşi „reglează ceasul” după programele naţionale

Chiar dacă lucrurile nu se mişcă suficient de repede pentru pretenţiile oficialilor europeni prezenţi luni după amiază la Tulcea, totuşi, prin ITI Delta Dunării au trecut sute de proiecte care au fost verificate, evaluate iar unele dintre ele chiar avizate. O avizare care nu are totuşi valoarea de aprobare sau contractare a investiţiei, ci mai degrabă de „bun de finanţat, corespunde strategiei”.

Aici lucrurile să spunem că stau bine, din punctul de vedere al preşedintelui ADI ITI Delta Dunării, Ilie Petre.

„Proiecte care corespund nevoilor de dezvoltare integrată a teritoriului şi care se regăsesc în documentul Strategiei sunt de ordinul sutelor din ce am primit până acum. O valoare însumată a acestor proiecte se ridică la peste 2,4 miliarde euro, adică de două ori valoarea prealocării de pe această perioadă de programare a fondurilor europene. Totuşi, nu sunt, cred, toate proiectele ce vor duce la dezvoltarea acestui teritoriu astfel încât valoarea totală poate depăşi chiar 2,4 miliarde iar, pe de altă parte, vorbim de o strategie de dezvoltare integrată care nu se încheie în anul 2020 sau în anul 2022 sau 2023, ci în anul 2030. Temerea principală nu ar trebui să fie aceea că până acum s-au accesat prea puţine fonduri, ci că sunt unele investiţii foarte importante din Strategie care nu au corespondent în programele naţionale de finanţare. Şi atunci va trebui fie să aşteptăm ca reco­mandarea oficia­lilor europeni să fie luată în seamă de autorităţile de management româneşti, în sensul flexibilizării nevoilor de finanţare doar pentru acest teritoriu, nu pentru toată România, sau varianta B: pentru imple­men­tarea cu succes a Strategiei să găsim alte surse de finanţare”, a declarat Ilie Petre.

Preşedintele ADI ITI Delta Dunării a mai precizat, de asemenea, că nu toate programele de finanţare şi-au deschis toate liniile de finanţare, ceea ce face ca „flexibilitatea” pentru ITI Delta Dunării să fie totuşi una limitată.

„Nu putem vorbi de flexibilitate pe o linie de finanţare, pe un col sau o axă de finanţare, decât în momentul în care aceasta este deschisă. Nu toate sunt deschise la acest moment şi de aceea şi noi ne reglăm ceasul, cum se spune, după programele naţionale”, a mai declarat Ilie Petre.