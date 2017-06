Duminică, 2 iulie, începând cu ora 19.00, în sala mare a Teatrului „Jean Bart” va avea loc un concert de muzică de cameră, intitulat – generic – „Păstrăvul”, după creaţia lui Franz Schubert.

Pe scenă se vor afla Cristiana Mihart – pian, Valentin Şerban – vioară, Mihail Grigore – violoncel, Victor Savca – contrabas, Theodor Andreescu – violă.

Începând din 27 iunie, Proiectul „Rute Muzicale” se află anul acesta la cel de-al treilea turnei naţional şi reprezintă „un eveniment muzical de excepție, care aduce laolaltă muzica, literatura și arta vizuală. Cvintetul Die Forrelle (Păstrăvul) de Franz Schubert, inspirat de versurile poe­tului german Christian Friedrich Daniel Schubart, este unul dintre cele mai frumoa­se opusuri ale muzicii clasice, o compoziție cu un caracter mai puțin convențional, de o expresivitate debordantă, care reflectă spiritul inovator schubertian.

Tinerii muzicieni propun o călătorie sonoră care surprinde suflul organic și prospețimea naturii, într-o abordare interpretativă exuberantă, pornind de la muzica plină de surprize, cu licăriri de sunete neașteptate, compusă cu măiestrie de Franz Schubert.

În acord cu acestea, Sidorencu Iulian Ovidiu, grafician, propune șase lucrări de manipulare fotografică, în care fantasticul devine real și ideal”.

După București, 28 iunie, la Palatul Șuțu, Sibiu, 30 iunie, în Sala Festivă a Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu, şi Tulcea, 2 iulie, la Teatrul „Jean Bart”, turneul se va încheia la București, pe 6 iulie, la Palatul Brâncovenesc Mogoșoaia.

Din 2015 membru al Orchestrei de Tineret a Uniunii Europene, tulceanul Theodor Andreescu, născut pe 11 septembrie 1994, a absolvit Liceul de Arte „George Georgescu” şi este student al Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, anul IV, vioară.

„Este membru al Orchestrei Uniunii Europene de Tineret (EUYO), membru al Orchestrei Naţionale Radio din România, membru al Orchestrei Române de Tineret, colaborator al Cameratei Regale Române şi colaborator al Orchestrei Aalborg Symphoniorkest din Danemarca. Violonist fiind, a început să studieze singur viola, în anul I de facultate, perfecţionându-se ulterior sub îndrumarea maeştrilor Marius Ungureanu, Sophia Reuter, Liviu Prunaru, Răzvan Popovici, Roger Benedict, dr. Peter Stark şi Ken Haiki. A abordat muzica cla­sica, stilul baroc, contemporană, promo­vând şi tineri compozitori români. A fost invitat să susţină audiţie la Academia Orchestrei Berliner Philarmoniker din Germania. A fost acceptat în programul de pregătire al Academiei Menuhin din Elveţia. A participat la masterclassuri şi festivaluri precum SoNoRo, RaDiRo, Young Euro Classic (Germania), Robecco Summer Night (Olanda), Graffeneg (Austria), Bolzano Festival (Italia), Edinburgh International Festival (Marea Britanie), Stresa Festival (Italia), Ravello Festival (Italia), Chopin and his Europe (Polonia), Festival Ljubljana (Slovenia). De asemenea, a cântat cu Orchestra Naţională de Tineret a Republicii Moldova, Orchestra Principesei Margareta, MOYSA-Megaro Youth Symphony Orchestra din Grecia, alături de solişti celebri precum Angela Gheorghiu, Liviu Prunaru, Alexandru Tomescu, Andrei Ioniţă. A cântat sub bagheta unor dirijori, maeştri celebri, români şi străini precum Cristian Mandeal, Cristian Măcelaru, Gabriel Bebeşelea, Tiberiu Soare, Gianandrea Noseda, Vasily Petrenko, Leo Hussain, Bernard Haitink”, potrivit http://adevarul.ro/cultura/arte/.