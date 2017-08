Autorităţile administraţiei publice locale tulcene, iar aici intră în discuţie vicepri­ma­rul Andaluzia Luca şi S.C. Servicii Publice S.A., au în vedere pregătirea parcului auto pentru activităţile de deszăpezire.

Una dintre ideile viceprimarului Luca este sectorizarea municipiului: „Am preluat de la Municipalitatea Galaţi ideea de zonare a oraşului: ei au scos la licitaţie fiecare zonă în parte pentru deszăpezire, au participat trei societăţi, iar Galaţiul nu a avut probleme cu această activitate de sezon, iar, faţă de Tulcea, acest municipiu are un număr triplu de străzi!”. În Tulcea, deszăpezirea a fost dificilă iarna trecută, unul dintre motive fiind lipsa utilajelor corespun­zătoare. „Procedura pe care noi am demarat-o chiar din timpul toamnei trecute a fost întârziată – în cadru legal, de altminteri – de autoritate. Aşa că abia pe 31 decembrie am reuşit să depunem oferta; era deja târziu, toată lumea se pregătea pentru Anul Nou. A venit iarna adevărată de Bobotează, aşa că a trebuit să închiriem utilajele. Anul acesta suntem deja în discuţii, cum şi anul trecut am avut prima discuţie cu cei de la Servicii Publice prin august, pe principiul că «omul gospodar îşi face vara sanie şi iarna car»”, a declarat Andaluzia Luca.

În opinia viceprimarului, care astă iarnă a gestionat situaţia de urgenţă pe teren, municipiul ar mai avea nevoie de o sărăriţă, de utilaje pentru străzile înguste (una dintre caracteristicile oraşului) pe care accesul este dificil (dacă nu imposibil), intervenţie îngreunată şi de maşinile parcate.

Necesarul de utilaje este confirmat de Aurel Gheorghiu, directorul general al Societăţii Comerciale Servicii Publice S.A. În primul rând, a fost întocmit un program de revizie periodică pentru toate cele şase utilaje, câte compun parcul auto care va fi folosit pentru deszăpezire. În al doilea rând, dacă bugetul societăţii o va permite, se intenţionează achiziţionarea unei sărăriţe şi a 1-2 vehicule pick-up cu plug şi sărăriţă, ideale pentru intervenţia pe străduţe.