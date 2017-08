Profesorul Theodor Vasilescu, maestru coregraf, artist emerit, preşedinte de onoare al Asociației Coregrafilor Ansamblurilor Folclorice din România (ACAFR), s-a născut în 1932. Preşedintele juriului Festivalului – Concurs Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret „Peştişorul de Aur” a avut parte, în timpul celei de-a XXV-a ediţii a festivalului tulcean, de o mare surpriză.

În holul Hotelului „Europolis”, Copiii Ansamblului Folcloric „Ciobănaşul” din Şieuţ, judeţul Bistriţa – Năsăud, în frunte de Pantea Ignat, directorul artistic şi conducătorul grupului, alături de profesorul Nicolae Gălăţean, fost director al Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa – Năsăud, şi de Smaranda Mureşan, referent în cadrul C.J.C., i-au oferit o

„Scrisoare de mulţămire

Adresată domnului Theodor Vasilescu

Noi, ţăranii, românii din Şieuţ, cu mic, cu mare, ne-am gândit să vă scriem o scrisoare în care, cu respect şi recunoştinţă, să mă mulţumim că aţi fost la noi, ne-aţi cunoscut viaţa de zi cu zi, dar mai ales că din viaţa noastră aşi cules unele dintre cele mai frumoase şi mai valoroase lucruri – jocul şi portul strămoşesc – pe care le-aţi pus în cartea Domniei Voastre spre a fi cunoscute de toată lumea şi spre a rămâne de învăţătură şi credinţă pentru nepoţii şi strănepoţii noştri până-n veac.

Pentru noi, jocurile strămoşeşti sunt ca icoanele-n biserică, adică sfinte!

Sunteţi o personalitate de prim rang a culturii naţionale şi lăsaţi moştenire o parte importantă din tezaurul cultural al românilor. Vă stimăm şi ne mândrim că sunteţi «de-al nostru», din judeţul nostru.

Pentru lucrurile minunate pe care le-aţi făcut pentru noi, cei din Şieuţ, ca şi pentru toţi românii, Dumnezău să vă aibă în pază!

Şi-am scris această carte noi toţi, în frunte cu primarul nostru, Dedean Ioan, mare jucăuş. Şi cu învăţătorul Pantea Ignat, bătrânul, şi cu Pantea Ignat cel tânăr tot învăţător, care ne-au învăţat pe noi şi pe copiii noştri Tatăl Nostru şi jocul strămoşesc românesc.

Cu plecăciune, vă mulţumim şi vă dorim viaţă lungă în fericire!

Pentru conformitate,

etnolog drd. Smaranda Mureşan

referent Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa – Năsăud”. Bistriţa 7 august 2017

Profesorul Gălăţean l-a prezentat celor mai tineri pe Theodor Vasilescu, unul dintre cei mai mari oameni de cultură ai neamului, cel care în tinereţe a cules „cu răbdare, inteligenţă şi talent” – este, printre altele, autorul Sistemului de Notare Grafică a Dansului – şi promovat dansurile din Şieuţ, aşa cum a făcut în toate colţurile ţării. Conform informaţiilor de pe blogul său, este autorul unei culegeri antologice de dansuri din mai toate zonele ţării, „Folclor coregrafic românesc” (două volume), care este rezultatul mai multor ani de studii şi cercetări.

„Am cules dansuri, aşa este…. Era pe vremea când tehnica nu exista. Dar am reuşit pentru că făcusem muzică. Acum, Bistriţa are zone folclorice, e bogată şi toată lumea face folclor din Bistriţa – Năsăud! Acum… toată lumea are pene la pălărie, dansează «Bărbuncul»… Dar «Bărbuncul» acesta e de la Sălcuţa. Cel de la Şieuţ e atât de greu, încât vajnicii noştri coregrafi au zis că nu-l pot face. Într-adevăr, este foarte greu, dar este «scris». Cu asta mă mândresc! La Bistriţa se poartă lucrurile făcute bine până la capăt. … Pentru mine, Şieuţul a fost nemaipomenit! … Eu spun că nu mi se datorează mare lucru: o mică parte este salvată, este scrisă, dar numai noi, câţiva din Ţara Românească, o putem citi. Dar nu e şi filmată… Tot ce e filmat după ’90, chiar după ’80, nu mai reprezintă ce am scris eu. De ce? Pentru că folclorul se schimbă. Muzica, melodia, cântatul rezistă mai mult. Dansul. Obiceiul rezistă cel mai mult. Coregrafii, asta-i partea cea mai proastă, n-au învăţat folclorul din toată ţara, le-a fost oprit: moldovenii au «făcut» doar Moldova, transilvănenii au fost opriţi la Transilvania ş.a.m.d. Izolare. Aşa şi-au pierdut însuşirea de a dansa. Sunt multe probleme şi nu le vom rezolva noi acum. Singurul lucru pe care trebuie să-l spun e mulţumirea pentru ce faceţi: n-am arătat, m-am abţinut, dar m-a impresionat foarte mult ceea ce mi-aţi dăruit astăzi! Eu n-am altceva de făcut decât să vă mulţumesc şi să vă îmbrăţişez pe toţi. E mai bine când se întâmplă atunci când nu te aştepţi, căci, când te aştepţi, te pregăteşti”, a spus, emoţionat, Theodor Vasilescu.

Şi iată că, seara următoare, membrii Ansamblului Folcloric „Ciobănaşul” au arătat celor din Piaţa Civică că ştiu să joace ceea ce a cules „pentru eternitate” maestrul Theodor Vasilescu, evoluţia lor fiind recompensată de membrii juriului, în unanimitate, cu Marele Premiu al Festivalului „Peştişorul de Aur” 2017.