Preşedintele Consiliului Judeţean, Horia Teodorescu, a anunţat public alaltăieri, prin intermediul unui comunicat de presă, că nu va candida la alegerile parlamentare din 11 decembrie.

Iată textul integral al comunicatului:

„După o analiză profundă și aplicată în realitatea cotidiană, după discuții cu colegii de partid, cu primarii și colaboratorii din toate domeniile de activitate, doresc să aduc la cunoștința tuturor locuitorilor județului Tulcea că nu voi candida la alegerile parlamentare din acest an.

Consider că am o responsabilitate extrem de mare pentru fiecare tulcean în calitatea mea de Președinte al Consiliului Județean Tulcea și de Președinte al Partidului Social Democrat, Organizația Județeană Tulcea, în contextul în care implementarea mecanismului de Investiții Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării a devenit operațional după aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării prin HG 602/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 789/7 octombrie a.c.

Cred că dezvoltarea fiecărei localități din județul Tulcea cu ajutorul proiectelor pe care le avem în vedere reprezintă oportunități reale pentru bunăstarea fiecarui tulcean. Ne-ați acordat cu încredere votul pentru următorii patru ani la alegerile locale, meritați tot respectul și efortul nostru pentru dezvoltarea județului Tulcea, drept pentru care am luat această hotărâre. Trebuie să terminăm ceea ce am început, trebuie să realizăm ceea ce am promis.

Vă asigur că reprezentanții noștri pentru alegerile parlamentare îndeplinesc toate exigențele impuse de un legislativ performant și sunt pregătiți să lucreze cu profesionalism împreună cu noi pentru dumneavoastră.

Vă mulțumesc!

Teodorescu Horia

Președinte al PSD, Organizația Județeană Tulcea”.

Până în prezent, la sediul din strada Victoriei au depus dosare de candidatură următorii membri de partid: Vâlcu Stoian, Anişoara Radu, Lucian Simion, Mirela Furtună, Sorin Iacob, Neviser Zaharcu, Trifon Belacurencu, Lavinia Vizauer şi Ion Vărgău.

Întrebat ieri telefonic, preşedintele Horia Teodorescu a declarat pentru cotidianul nostru: „Zilele acestea încă mai pot fi depuse dosare la sediul partidului. Rămâne ca Biroul Permanent Judeţean al Partidului Social Democrat să le analizeze, apoi să trimită conducerii centrale a partidului listele cu candidaţii pentru Camera Deputaţilor şi, respectiv, Senat. Săptămâna viitoare, după ce primim răspunsul Bucureştiului, va trebui să convocăm Comitetul Executiv Judeţean, organism care să valideze listele”.

Potrivit calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din 2016, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi candidaţii independenţi vor depune listele de candidaţi şi candidaturile independente în circumscripţiile electorale din ţară pe 27 octombrie, cel mai târziu cu 45 de zile înainte de data alegerilor.